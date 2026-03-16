¿Qué pasó con Marty Supreme? La gran sorpresa de los Óscar al irse sin premios

Timothée Chalamet posa en la alfombra roja de los Oscar, donde su estilo marcó uno de los momentos más comentados de la gala.

La 98ª edición de los Premios Óscar 2026 representó un revés inesperado para Marty Supreme. Pese a llegar a la gala con nueve nominaciones en categorías determinantes como Mejor Película, Dirección y Actor, la producción no logró concretar ninguna estatuilla. La expectativa generada por la crítica y su agresiva campaña de promoción no fue suficiente para convencer a la Academia en una noche dominada por otros títulos.

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El ascenso de sus competidores

La ceremonia tomó un rumbo distinto al previsto cuando las cintas One Battle After Another y Sinners empezaron a acaparar los galardones, con seis y cuatro premios respectivamente. Uno de los momentos más comentados fue la entrega del premio a Mejor Actor, donde Michael B. Jordan se impuso por su doble papel en Sinners. Timothée Chalamet, quien calificó su trabajo en Marty Supreme como el más importante de su trayectoria, fue testigo de cómo el favoritismo inicial se diluía frente a sus competidores.

Las cámaras de la transmisión oficial registraron la reacción de Chalamet al conocer el veredicto; el actor mostró sorpresa antes de sumarse al aplauso general. Este resultado reafirmó la naturaleza impredecible de los Óscar, donde el respaldo mediático y el marketing no siempre garantizan el éxito frente a las preferencias de los votantes en el último tramo de la temporada.

Polémica en la industria cultural

Al margen de los resultados cinematográficos, Chalamet se encuentra en el centro de una controversia tras declaraciones emitidas en un foro organizado por CNN y Variety. El actor cuestionó la vigencia de disciplinas como la ópera y el ballet, calificándolas como artes que "ya no le interesan a nadie". Sus comentarios no solo provocaron rechazo en redes sociales, sino que motivaron respuestas institucionales de entidades como la Ópera de París y el Teatro Real de Madrid.

En un tono más sarcástico, la Ópera de Seattle aprovechó la coyuntura para lanzar una campaña de descuento del 14% en sus entradas, utilizando el nombre del actor como código promocional.

Reacciones del sector artístico

Las figuras del mundo de las artes escénicas no tardaron en pronunciarse ante lo que consideran un desconocimiento de la industria. El bailarín Amar Smalls refutó las palabras de Chalamet, señalando que el ballet mantiene su estatus de arte mayor con una audiencia sólida, pese al costo de sus boletos.

Incluso el tenor italiano Andrea Bocelli intervino en la discusión, invitando públicamente al actor a uno de sus conciertos. Bocelli enfatizó que solo se requieren unos minutos de exposición a esta música para comprender por qué, tras varios siglos, estas expresiones artísticas conservan su vigencia y aprecio en el mundo entero.

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