Ni fiesta ni lujo: Michael B. Jordan celebró su Óscar con una hamburguesa

El actor ganó la estatuilla por su papel en Sinners y luego se volvió viral por visitar un famoso local de comida rápida

Michael B. Jordan vivió una noche inolvidable. Ganó por primera vez el Óscar a mejor actor protagónico en la primera vez que era nominado en esa categoría. Lo hizo gracias a su papel en la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

Jordan dio un emotivo discurso de agradecimiento, pero no se volvió viral por eso sino por lo que hizo después de la ceremonia. Es que tuvo una celebración distinta: se fue a comer una hamburguesa a un famoso local de comida rápida de Estados Unidos.

Se trata de In-N-Out Burger, una hamburguesería muy ligada a los premios Óscar. Más que nada por la cercanía que tiene el local con dónde se realiza gala y porque en años anteriores otras estrellas famosas han pasado por ahí luego de la ceremonia.

Jordan firmó autógrafos a los trabajadores del lugar, se tomó fotos con la estatuilla en el local, saludó a las personas que se acercaron. Todo el tiempo estuvo sonriendo y con buena predisposición, al mismo tiempo retiró su orden como un cliente más.

Así fue el momento viral de Michael B. Jordan en una hamburguesería

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Un discurso dedicado a su familia y a quienes abrieron camino

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Durante su discurso de aceptación, Jordan agradeció a su familia, especialmente a su padre, quien viajó desde Ghana para acompañarlo en la ceremonia. También dedicó palabras al director Ryan Coogler por confiar en él y darle el espacio para desarrollar su personaje.

“Estoy aquí por la gente que estuvo antes que yo”, dijo el actor al recordar a figuras que han marcado la historia del cine afroamericano, como Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx y Will Smith. Emocionado, también agradeció al elenco y al equipo de la película, así como al público que ha seguido su carrera.

El galardón refuerza el éxito de Sinners en los Óscar 2026 y confirma el peso de la película dentro de una de las ceremonias más competitivas de los últimos años.

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