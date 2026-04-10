¿Fin de la agenda ‘woke’? El péndulo va hacia la derecha
El CEO de BlackRock, Larry Fink, anunció el fin de la era de la “cancelación” y cuestionó los excesos del progresismo global. ¿Cambio real?
La mayor transnacional del mundo, Blackrock financió por años el izquierdismo ‘woke’ global.
Ideología ‘antiimperialista’, ¿ pagada por corporaciones especulativas del capitalismo salvaje? Irónica posmodernidad!
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Danielle Marcillo
El anuncio de Larry Fink
Pero hoy su CEO, Larry Fink, anunció públicamente el fin de la fallida era de ‘cancelación’. Entrevistado por FOX, Fink señala que el ‘péndulo se movió al lado opuesto’: que la izquierda fue ‘demasiado lejos’ y que viene una derecha ‘pragmática’.
Las preguntas que quedan abiertas
¿Dejará Blackrock de pagar cambios de sexo en niños? Ya no va a infundir ideología radical en universidades?
¿Ya no financiará movimientos de ‘resistencia’ en el tercer mundo, tipo Conaie?
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¿Quién pagará los bots de propaganda ‘woke’?
¿Es el retorno de la sensatez con el péndulo buscando el sentido común?
Paúl Tapia Goya