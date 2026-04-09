FTC Live al Parque 2026 es más que Maroon 5 y Ozuna: los artistas confirmados al festival en Quito

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber FTC Live al Parque confirma lineup con Maroon 5, Ozuna y Myke Towers en Quito





Festival reunirá artistas internacionales y ecuatorianos el 29 de agosto en Parque Bicentenario





Evento busca integrar a Ecuador en circuito de festivales internacionales de música

FTC Live al Parque se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. El festival reunirá a Maroon 5, Ozuna, Myke Towers y artistas de la escena local e internacional. El evento forma parte de un circuito que conecta a Ecuador con giras globales.

El cartel de la primera edición incluye propuestas de pop, urbano, electrónica y salsa. La programación combina nombres internacionales con artistas ecuatorianos que comienzan a despuntar en el panorama internacional.

Artistas confirmados del FTC Live al Parque

A continuación, el listado de artistas con datos clave de sus trayectorias:

Maroon 5

Banda de pop rock originaria de Los Ángeles. Alcanzó reconocimiento global en 2002 con el álbum Songs About Jane. Ha obtenido premios Grammy y registra ventas de álbumes y sencillos en múltiples mercados. Su catálogo incluye ‘This Love’, ‘Sugar’ y ‘Moves Like Jagger’.

Ozuna

Cantante de reguetón y trap latino. Ha desarrollado una carrera con presencia en plataformas digitales y récords de reproducciones en video. Es conocido por temas como ‘Se preparó’ y ‘Caramelo’.

Myke Towers

Cantante y compositor de música urbana. Ha colaborado con artistas del género y mantiene presencia en listas globales. Entre sus canciones destacan ‘Lala’ y ‘La Falda’.

Lost Frequencies

Productor y DJ de Bélgica. Ha participado en festivales internacionales y cuenta con reproducciones en plataformas digitales. Su tema ‘Are You With Me’ se posicionó en rankings globales.

Fruko y sus Tesos

Orquesta de salsa liderada por Julio Ernesto Estrada. Alcanzó presencia en escenarios internacionales y recibió reconocimientos dentro de la música tropical. Su repertorio incluye clásicos del género.

Martin Trevy

Cantautor, productor y DJ. Su música ha sido incluida en festivales y listas digitales. Ha participado en circuitos internacionales de música electrónica.

Cris Chil

Compositora y productora ecuatoriana. Ha trabajado en proyectos musicales de alcance internacional, incluyendo canciones que lograron presencia global. También desarrolla proyectos propios dentro de la industria.

Machaka

Artista que fusiona sonidos latinoamericanos con elementos contemporáneos. Su propuesta integra géneros tradicionales con producción actual.

Miel

Dúo ecuatoriano de música electrónica. Su propuesta combina géneros electrónicos con influencias latinas en producción y composición.

Homero Gallardo

Guitarrista y productor ecuatoriano. Ha colaborado con artistas internacionales y participado en escenarios globales. También desarrolla proyectos como solista.

Un festival que conecta a Ecuador con giras internacionales

FTC Live al Parque plantea un formato que reúne artistas internacionales con propuestas locales en un mismo escenario. La organización indica que el evento busca integrar a Ecuador dentro del circuito de festivales en la región.

El festival se realizará el 29 de agosto en el Parque Bicentenario de Quito.