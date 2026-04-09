FTC Live al Parque 2026 es más que Maroon 5 y Ozuna: los artistas confirmados al festival en Quito
Conozca a todos los artistas confirmados para el FTC Live al Parque en la ciudad de Quito. El festival conecta a Ecuador con giras globales.
Lo que debes saber
- FTC Live al Parque confirma lineup con Maroon 5, Ozuna y Myke Towers en Quito
- Festival reunirá artistas internacionales y ecuatorianos el 29 de agosto en Parque Bicentenario
- Evento busca integrar a Ecuador en circuito de festivales internacionales de música
FTC Live al Parque se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario de Quito. El festival reunirá a Maroon 5, Ozuna, Myke Towers y artistas de la escena local e internacional. El evento forma parte de un circuito que conecta a Ecuador con giras globales.
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El cartel de la primera edición incluye propuestas de pop, urbano, electrónica y salsa. La programación combina nombres internacionales con artistas ecuatorianos que comienzan a despuntar en el panorama internacional.
Artistas confirmados del FTC Live al Parque
A continuación, el listado de artistas con datos clave de sus trayectorias:
- Maroon 5
Banda de pop rock originaria de Los Ángeles. Alcanzó reconocimiento global en 2002 con el álbum Songs About Jane. Ha obtenido premios Grammy y registra ventas de álbumes y sencillos en múltiples mercados. Su catálogo incluye ‘This Love’, ‘Sugar’ y ‘Moves Like Jagger’.
- Ozuna
Cantante de reguetón y trap latino. Ha desarrollado una carrera con presencia en plataformas digitales y récords de reproducciones en video. Es conocido por temas como ‘Se preparó’ y ‘Caramelo’.
- Myke Towers
Cantante y compositor de música urbana. Ha colaborado con artistas del género y mantiene presencia en listas globales. Entre sus canciones destacan ‘Lala’ y ‘La Falda’.
- Lost Frequencies
Productor y DJ de Bélgica. Ha participado en festivales internacionales y cuenta con reproducciones en plataformas digitales. Su tema ‘Are You With Me’ se posicionó en rankings globales.
- Fruko y sus Tesos
Orquesta de salsa liderada por Julio Ernesto Estrada. Alcanzó presencia en escenarios internacionales y recibió reconocimientos dentro de la música tropical. Su repertorio incluye clásicos del género.
- Martin Trevy
Cantautor, productor y DJ. Su música ha sido incluida en festivales y listas digitales. Ha participado en circuitos internacionales de música electrónica.
- Cris Chil
Compositora y productora ecuatoriana. Ha trabajado en proyectos musicales de alcance internacional, incluyendo canciones que lograron presencia global. También desarrolla proyectos propios dentro de la industria.
- Machaka
Artista que fusiona sonidos latinoamericanos con elementos contemporáneos. Su propuesta integra géneros tradicionales con producción actual.
- Miel
Dúo ecuatoriano de música electrónica. Su propuesta combina géneros electrónicos con influencias latinas en producción y composición.
- Homero Gallardo
Guitarrista y productor ecuatoriano. Ha colaborado con artistas internacionales y participado en escenarios globales. También desarrolla proyectos como solista.
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Un festival que conecta a Ecuador con giras internacionales
FTC Live al Parque plantea un formato que reúne artistas internacionales con propuestas locales en un mismo escenario. La organización indica que el evento busca integrar a Ecuador dentro del circuito de festivales en la región.
El festival se realizará el 29 de agosto en el Parque Bicentenario de Quito.