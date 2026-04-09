Caso Goleada: Tribunal revisará la prisión preventiva de Raúl Chávez el 13 de abril

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Revisión: El 13 de abril se analizará el recurso de apelación presentado por el asambleísta Raúl Chávez, quien busca revocar la orden de prisión preventiva en el caso Goleada.

Denuncia: La Fiscalía solicitó copias del audio y las actas de la audiencia del 2 de abril, donde el Tribunal revocó la prisión preventiva de Aquiles Álvarez.

El Tribunal de la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Pichincha estableció la fecha para tratar el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por el asambleísta Raúl Arturo Chávez. La diligencia se llevará a cabo el próximo lunes 13 de abril de 2026, a las 14:30, de forma telemática y presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Chávez, quien permanece en calidad de prófugo de la justicia, busca revertir la medida cautelar dictada en su contra el pasado 27 de marzo por el juez Jairo García. El procesado forma parte del denominado caso Goleada, una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y crimen organizado.

Integración del tribunal y detalles de la diligencia

La causa penal 17U05-2026-00018 recayó sobre el tribunal conformado por los magistrados Wiler Chóez Avilés, Byron Uzcátegui Arregui y la jueza ponente Silvana Velasco Velasco. Según la providencia judicial, la audiencia tendrá carácter público y se habilitará un enlace de la plataforma Zoom para la conexión de los sujetos procesales y la ciudadanía con 30 minutos de antelación.

Antecedentes y situación de otros implicados

El contexto de esta apelación surge tras decisiones previas de esta misma Sala de alzada. El pasado 2 de abril, el tribunal revocó las órdenes de prisión preventiva de cinco personas vinculadas a esta misma instrucción fiscal. Entre los beneficiados con medidas alternativas constan Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y sus hermanos Antonio y Xavier.

¿Por qué el tribunal levantó las órdenes de prisión?

El Tribunal fundamentó la revocatoria de la prisión preventiva tras determinar que la Fiscalía no justificó técnicamente la necesidad de esta medida como último recurso. Los jueces señalaron que los elementos de convicción resultaron insuficientes para sustentar un riesgo procesal que amerite la privación de libertad en esta etapa. Además, la resolución subrayó que los indicios presentados no alcanzaron el grado de certeza requerido para establecer la existencia de los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Bajo el principio de proporcionalidad, la Sala consideró que existen alternativas menos gravosas para garantizar la comparecencia de los procesados al juicio. En consecuencia, el tribunal sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas, entre las que destacan la prohibición de salida del país y la obligación de realizar presentaciones dos veces por semana.

Fiscalía solicita registros de resoluciones previas

En el marco de la convocatoria para la audiencia, la Fiscalía General del Estado ha intensificado sus gestiones de control y seguimiento del caso. El fiscal Dennis Villavicencio Barrazueta, coordinador de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, solicitó formalmente al Tribunal la entrega de copias certificadas de la resolución emitida el 2 de abril de 2026. Este pedido incluye tanto el documento escrito de la apelación a la prisión preventiva como los audios de la audiencia de fundamentación y su reinstalación, donde se notificó la decisión oral a las partes. Este se da en medio de la denuncia que Daniel Frías Toral, excandidato a Defensor Público, presentó este 9 de abril de 2026 a la Fiscalía General en Quito en contra de los jueces que otorgaron la libertad a favor de los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez.