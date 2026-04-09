Fabiola Gallardo: De la Corte Provincial a las celdas de La Roca

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Sentencia y condena: Fabiola Gallardo cumple una pena de 13 años y cuatro meses por delincuencia organizada, tras liderar una red que controlaba la justicia en Guayas.



Corrupción institucional: La red manipulaba sorteos y vendía fallos judiciales para beneficiar a grupos de poder, utilizando incluso un "troll center" para atacar a opositores.



Vínculos con el crimen: Se probó que la exjueza gestionó fallos a favor de cabecillas de alta peligrosidad, lo que justifica su reclusión bajo el régimen de máxima seguridad de La Roca.

Lo que históricamente funcionó como el pabellón de máxima seguridad para varones en el complejo penitenciario de Guayaquil ha dado un giro inédito. Desde este 8 de abril, La Roca se convierte en el lugar de reclusión para 61 mujeres privadas de la libertad. El grupo, calificado por las autoridades como objetivos de alto valor por su presunta peligrosidad o relevancia en estructuras criminales, incluye a influencers y figuras del sistema judicial, destacando entre ellas la exjueza Fabiola Gallardo.

Este movimiento estratégico no inhabilita la tradicional cárcel de mujeres, sino que busca segregar a internas cuya permanencia requiere controles más estrictos. El nombre de Gallardo resuena con fuerza en este grupo; la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas (2022-2024) permanece detenida desde marzo de 2024, vinculada a una presunta red de delincuencia organizada que habría operado en el corazón del sistema judicial.

El dictamen que selló su suerte

El traslado de Gallardo no es preventivo, sino el cumplimiento de una condena ya establecida. El 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia la sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. El tribunal, integrado por los magistrados Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, concluyó que Gallardo, junto al exasambleísta Pablo Muentes y el juez Johann Marfetán, ejerció el mando y la planificación de una estructura criminal.

La sentencia ratificó que los procesados ejecutaron un plan estructurado para controlar la justicia en Guayas. Como autores directos, dirigieron acciones que incluyeron desde la manipulación de sorteos judiciales hasta la venta de fallos. Esta red, que surgió como una ramificación del caso Metástasis, incluso sostenía un "troll center" para hostigar a opositores y utilizaba a funcionarios estratégicos para garantizar impunidad a sus integrantes.

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La conexión con el crimen organizado

Uno de los puntos más críticos que sustentan su permanencia en un centro de máxima seguridad es su vinculación directa con figuras delictivas de alta peligrosidad. Durante el proceso, se probó que Gallardo intervino en gestiones relacionadas con el traslado de Adolfo Macías, alias Fito, desde La Roca hacia la cárcel Regional, facilitando un entorno que culminó en su fuga.

La investigación determinó que la entonces jueza mantuvo contacto directo con la defensa de Macías para asegurar fallos favorables. Estas evidencias, sumadas a registros de comunicaciones sobre pagos y nombramientos irregulares, justifican hoy su reclusión en el mismo complejo que alguna vez albergó a los sujetos a quienes ella, según la justicia, benefició desde su despacho.

Un recinto con historial de máxima alerta

La Roca, inaugurada en 2008 y readecuada en 2022, ha sido el destino final de los perfiles más complejos del país. Tras años de albergar a cabecillas de bandas y figuras políticas de alto nivel implicadas en tramas de corrupción, el centro abre ahora sus puertas a un grupo femenino de alta jerarquía criminal.

Con este traslado, Gallardo compartirá el régimen de aislamiento con otros protagonistas de la misma causa, como Pablo Muentes. El ingreso de la exmagistrada a este penal simboliza el cierre de un capítulo donde la justicia del Guayas fue capturada por intereses particulares, terminando ahora bajo la vigilancia extrema del sistema penitenciario.