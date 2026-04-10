Ver la Tierra desde el espacio, como lo hizo Víctor Glover, de la misión Artemis II, nos hace notar su fragilidad y la necesidad de cuidarla con una humanidad unida.Nasa

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Esta semana vivimos como humanidad un paso enorme. La misión Artemis II alcanzó la distancia máxima lejos de la Tierra. El pasado 6 de abril, la nave espacial estuvo a 252,760 millas de la Tierra, superando el récord anterior del Apolo 13 de 1970, que fue de 248,655 millas.

El astronauta Víctor Glover compartió durante la misión unas reflexiones profundas acerca de nuestra existencia. Describió a la Tierra como un oasis dentro de un vacío inmenso. Esa distancia le dio a la tripulación una perspectiva única de dónde vivimos.

La Tierra es nuestra 'nave espacial'

Qué irónico que tengamos que llegar tan lejos para entender que dentro de ese universo tan grande existe un planeta tan lleno de vida que nos sirve de ‘nave espacial’ para transitar en un paraíso. Desde esa distancia no se notan las diferencias de culturas, de países, de raza ni de religión; solo existe una redonda nave que nos cuida y nos ofrece un santuario de vida y cuidado.

En el ambiente hostil que es el espacio, los seres humanos y la tecnología deben diseñar estructuras que soporten condiciones extremas.

Las naves recrean, de manera imperfecta, una oportunidad de supervivencia lejos del entorno natural. Glover destacó que desde esa distancia podía admirar la fragilidad de la Tierra al verla flotando, reconociendo la perfección de la “nave” que responde a todas nuestras necesidades de vida.

El futuro de la Tierra depende de una humanidad en paz

Esta semana en nuestro planeta se viven noticias de guerra, de separación, de dolor y, al mismo tiempo, de alegría por este hito. Convivimos en esta nave espacial todos los humanos, y nuestra estabilidad depende de nuestra capacidad de coexistir armónicamente.

Como los tripulantes en sus naves, cuyo único objetivo es llegar a salvo y completar la misión, como terrícolas, ¿cuál es la misión? ¿Estamos llamados a buscar la supervivencia y el equilibrio? ¿Será que quizás aún no estamos seguros de nuestra misión y por eso no logramos unirnos para lograrla?