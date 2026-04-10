La ONU no puede actuar en defensa de los pueblos afectados por las guerras porque sus decisiones dependen de los intereses de las grandes potencias.Michael Reynolds / EFE

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Los organismos internacionales no tienen vida propia. Dependen de la voluntad y acciones de quienes los conforman. De allí que no ha lugar a las críticas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su falta de acción frente a los acontecimientos internacionales que alteran la vida de las naciones y los pueblos.

La estructura y prerrogativas de algunos miembros de la ONU responden a la realidad que vivía el mundo al término de la Segunda Guerra Mundial. Los triunfadores sobre el Eje (Alemania, Italia y Japón) diseñaron la Carta de la ONU para proteger sus intereses, asumiendo que no se darían en el futuro cambios radicales que generen alteraciones sustanciales en el equilibrio internacional de poderes. Por eso el veto de los cinco grandes en el Consejo de Seguridad que adopta las decisiones fundamentales: Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China.

El veto exige unanimidad o al menos abstención de quien no concuerda con la mayoría. De no ser así, las decisiones de mayoría frente a la posición de uno de los grandes, implicaría la necesidad de someterlo por la fuerza si se niega a cumplirla. Dicho de otra manera, la ONU tendría que recurrir a la fuerza para someter a quien votó en contra, lo cual sería contrario al objetivo fundamental de la organización, que es la paz.

El secretario general de la ONU no tiene facultades propias para tomar decisiones

El secretario general de la ONU es el funcionario de más alto rango y representa a la organización; está obligado a cumplir y ejecutar las decisiones del Consejo de Seguridad. No tiene facultades propias para decisiones importantes. Y así exige la estructura de la organización. Las acciones de la ONU dependen, además, de los recursos que le provean los países miembros.

De manera que las duras críticas a la organización acusándola de ineficacia y de burocratismo -aunque en este último tema se justifican- deben dirigirse a quienes manejan las políticas e intereses de las grandes potencias por no tener la talla que se requiere para liderar el mundo y no dejar de lado intereses mezquinos y personalidades mesiánicas.