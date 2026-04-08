El petróleo de Texas cae un 16 % tras primera jornada de alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Lo que debe saber El crudo estadounidense cae por debajo de los 100 dólares tras pico impulsado por tensiones geopolíticas.



EE.UU. e Irán anuncian tregua, pero difieren sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.





EE.UU. e Irán anuncian tregua, pero difieren sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. Reportes cruzados sobre el tráfico marítimo generan incertidumbre en el mercado energético.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles hasta los 94,41 dólares el barril, tras restar un 16,41 % respecto al cierre anterior, en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pese a las informaciones contradictorias entre ambos países sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo retrocedieron 18,54 dólares, después de que el martes las amenazas de Trump a Teherán dispararan el precio del crudo hasta los 112,95 dólares.

¿Qué factor fue determinante para la caída del precio?

El WTI bajó de la barrera de los 100 dólares el barril, en la que se había instalado los últimos días, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que aceptaba un alto el fuego de dos semanas si Irán aprobaba la reapertura inmediata y total del estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo.

Además, el mandatario aseguró que las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo en Irán y en la región se encontraban "muy avanzadas".

Poco después, el ministro iraní de Exteriores confirmó el pacto y dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante este periodo.

El tráfico en el paso, que mantenía bloqueado de facto la Guardia Revolucionaria iraní, se reanudó con cautela este miércoles.

"Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones", dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic.

Sin embargo, Irán anunció después que había interrumpido la navegación de los buques petroleros por la vía marítima de crudo y mercancías como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó hoy contra el Líbano, según reportes de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La portavoz de la Casa Blanca calificó de "falsas" las informaciones y afirmó que habían observado "un repunte en el tráfico en el estrecho".