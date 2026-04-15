Hackeo a Contraloría: estas son las tres secciones afectadas

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Contraloría General del Estado confirmó que sufrió un intento de hackeo desde el fin de semana y que tres secciones de su portal web fueron afectadas.

Las consultas de resoluciones, los informes aprobados y las declaraciones patrimoniales juradas fueron las tres secciones afectadas por el intento de hackeo a la Contraloría.

La entidad aseguró que trabaja para normalizar todos sus servicios en línea en las próximas horas.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrentó un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas.

La entidad actualizó detalles a este Diario e indicó que trabaja para restablecer con normalidad todos sus servicios en línea. Además, precisó que fueron tres secciones de su página web las que sufrieron ataques:

Consultas de resoluciones

Informes aprobados

Declaraciones patrimoniales juradas.

La sección de informes aprobados ya fue habilitada completamente, mientras que las otras dos plataformas seguirán en proceso de recuperación durante las próximas horas, según la institución.

El portal de declaraciones patrimoniales juradas es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para revisar la información de funcionarios públicos.

¿Qué dijo la Contraloría sobre los ataques?

El último comunicado oficial de la Contraloría fue difundido el 8 de abril. En ese documento, la entidad señaló que, tras la emisión de informes aprobados y exámenes en ejecución, se activaron campañas de desprestigio dirigidas contra la institución.

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, indicó la entidad.