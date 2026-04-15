Contraloría reporta intento de hackeo en su página web

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber EXPRESO intentó acceder este 15 de abril al portal de declaraciones patrimoniales de la Contraloría, pero apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.

La institución confirmó que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que algunas declaraciones aún no pueden visualizarse.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas

Al ingresar a la página de la Contraloría, los usuarios pueden acceder a diferentes segmentos y portales. Sin embargo, este 15 de abril, EXPRESO intentó revisar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.

Ante la consulta de este Diario, la institución confirmó que enfrenta inconvenientes en su plataforma digital. La Contraloría aseguró que ha registrado un intento de hackeo en su página web y que trabaja para solucionar el problema.

“La institución está trabajando en este tema”, respondió la entidad la mañana de este miércoles 15. También indicó que algunas declaraciones juradas sí pueden visualizarse, mientras que otras siguen sin estar disponibles.

¿Desde cuándo ocurrió el intento de hackeo?

Al consultar sobre cuándo se detectó este intento de hackeo, la institución señaló que el problema se registra desde el pasado fin de semana.

El portal de declaraciones patrimoniales es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para verificar la información de funcionarios públicos.

La Contraloría denuncia campañas de desprestigio

El último comunicado oficial de la Contraloría se difundió el 8 de abril, cuando informó que, a partir de la emisión de informes aprobados y de exámenes que se encuentran en ejecución, se han activado "campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar".

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, se lee en el documento.