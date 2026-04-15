iPhone 18 Pro Max: esto es todo lo que se sabe del nuevo gigante de Apple para 2026

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber iPhone 18 Pro Max de Apple se lanzaría en septiembre de 2026 a nivel global

Nuevo chip A20 y cámara mejorada impulsarían rendimiento y fotografía en el próximo iPhone

Filtraciones apuntan a cambios en pantalla y batería para competir en el mercado premium 2026

Diversos reportes coinciden en que el iPhone 18 Pro Max será presentado en septiembre de 2026, junto al iPhone 18 Pro y posiblemente un nuevo iPhone plegable.

Además, Apple planea cambiar su estrategia de lanzamientos: los modelos Pro llegarían en otoño, mientras que versiones más económicas se lanzarían en 2027.

Diseño: cambios sutiles, pero con ajustes en pantalla

A diferencia de generaciones anteriores, los rumores apuntan a que no habrá un rediseño radical del dispositivo.

Sin embargo, sí se esperan mejoras puntuales:

Reducción del tamaño de la Dynamic Island

Posible integración parcial de sensores bajo la pantalla

Mantenimiento del tamaño (alrededor de 6,9 pulgadas en el Pro Max)

Algunas filtraciones también mencionan nuevos colores, incluyendo un tono rojo intenso como opción destacada.

Rendimiento: salto tecnológico con chip de 2 nanómetros

Uno de los avances más importantes sería la incorporación de un chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que marcaría un salto frente a generaciones anteriores.

Esto implicaría:

Mayor eficiencia energética

Mejor rendimiento en tareas exigentes

Optimización para funciones avanzadas, incluyendo inteligencia artificial

Cámara: mejoras clave en fotografía

En el apartado fotográfico, los reportes señalan una posible innovación importante:

Lente con apertura variable, que permitiría controlar mejor la entrada de luz

Mejor desempeño en condiciones de baja iluminación

Mayor control en profundidad de campo

Este cambio sería uno de los avances más relevantes en fotografía móvil de Apple en los últimos años.

Batería y conectividad

También se esperan mejoras en autonomía y conectividad:

Batería de mayor duración gracias al nuevo chip

gracias al nuevo chip Posible inclusión de un módem propio (C2) desarrollado por Apple

Mejoras en velocidad y eficiencia de red

Precio: aún sin confirmación oficial

Aunque no hay cifras definitivas, algunos analistas creen que Apple podría mantener precios similares a generaciones anteriores, pese al aumento en costos de producción.

Qué es seguro

Hasta ahora, lo confirmado por fuentes confiables es: