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iPhone 18 Pro Max: esto es todo lo que se sabe del nuevo gigante de Apple para 2026

El iPhone 18 Pro Max llegaría en septiembre con mejoras en rendimiento, cámara y batería, aunque mantendría un diseño continuista con ajustes en pantalla

Supuesta filtración del iPhone 18 Pro Max revela un diseño robusto con triple cámara y acabado en tono rojo oscuro metálico.

Supuesta filtración del iPhone 18 Pro Max revela un diseño robusto con triple cámara y acabado en tono rojo oscuro metálico.Imagen generada con IA

José Julián Ladines Tomalá
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José Julián Ladines Tomalá

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Lo que debes saber

  • iPhone 18 Pro Max de Apple se lanzaría en septiembre de 2026 a nivel global
  • Nuevo chip A20 y cámara mejorada impulsarían rendimiento y fotografía en el próximo iPhone
  • Filtraciones apuntan a cambios en pantalla y batería para competir en el mercado premium 2026

Diversos reportes coinciden en que el iPhone 18 Pro Max será presentado en septiembre de 2026, junto al iPhone 18 Pro y posiblemente un nuevo iPhone plegable.

Además, Apple planea cambiar su estrategia de lanzamientos: los modelos Pro llegarían en otoño, mientras que versiones más económicas se lanzarían en 2027.

Diseño: cambios sutiles, pero con ajustes en pantalla

A diferencia de generaciones anteriores, los rumores apuntan a que no habrá un rediseño radical del dispositivo.

Sin embargo, sí se esperan mejoras puntuales:

  • Reducción del tamaño de la Dynamic Island
  • Posible integración parcial de sensores bajo la pantalla
  • Mantenimiento del tamaño (alrededor de 6,9 pulgadas en el Pro Max)

Algunas filtraciones también mencionan nuevos colores, incluyendo un tono rojo intenso como opción destacada.

Rendimiento: salto tecnológico con chip de 2 nanómetros

Uno de los avances más importantes sería la incorporación de un chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que marcaría un salto frente a generaciones anteriores.

Esto implicaría:

  • Mayor eficiencia energética
  • Mejor rendimiento en tareas exigentes
  • Optimización para funciones avanzadas, incluyendo inteligencia artificial

Cámara: mejoras clave en fotografía

En el apartado fotográfico, los reportes señalan una posible innovación importante:

  • Lente con apertura variable, que permitiría controlar mejor la entrada de luz
  • Mejor desempeño en condiciones de baja iluminación
  • Mayor control en profundidad de campo

Este cambio sería uno de los avances más relevantes en fotografía móvil de Apple en los últimos años.

Batería y conectividad

También se esperan mejoras en autonomía y conectividad:

  • Batería de mayor duración gracias al nuevo chip
  • Posible inclusión de un módem propio (C2) desarrollado por Apple
  • Mejoras en velocidad y eficiencia de red
  • Precio: aún sin confirmación oficial

Aunque no hay cifras definitivas, algunos analistas creen que Apple podría mantener precios similares a generaciones anteriores, pese al aumento en costos de producción.

Qué es seguro

Hasta ahora, lo confirmado por fuentes confiables es:

  • Lanzamiento en septiembre de 2026
  • Nuevo chip A20 (posiblemente en versión Pro)
  • Mejoras en cámara y batería
  • Ajustes en pantalla y Dynamic Island

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