iPhone 18 Pro Max: esto es todo lo que se sabe del nuevo gigante de Apple para 2026
El iPhone 18 Pro Max llegaría en septiembre con mejoras en rendimiento, cámara y batería, aunque mantendría un diseño continuista con ajustes en pantalla
Lo que debes saber
- iPhone 18 Pro Max de Apple se lanzaría en septiembre de 2026 a nivel global
- Nuevo chip A20 y cámara mejorada impulsarían rendimiento y fotografía en el próximo iPhone
- Filtraciones apuntan a cambios en pantalla y batería para competir en el mercado premium 2026
Diversos reportes coinciden en que el iPhone 18 Pro Max será presentado en septiembre de 2026, junto al iPhone 18 Pro y posiblemente un nuevo iPhone plegable.
Además, Apple planea cambiar su estrategia de lanzamientos: los modelos Pro llegarían en otoño, mientras que versiones más económicas se lanzarían en 2027.
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Diseño: cambios sutiles, pero con ajustes en pantalla
A diferencia de generaciones anteriores, los rumores apuntan a que no habrá un rediseño radical del dispositivo.
Sin embargo, sí se esperan mejoras puntuales:
- Reducción del tamaño de la Dynamic Island
- Posible integración parcial de sensores bajo la pantalla
- Mantenimiento del tamaño (alrededor de 6,9 pulgadas en el Pro Max)
Algunas filtraciones también mencionan nuevos colores, incluyendo un tono rojo intenso como opción destacada.
Rendimiento: salto tecnológico con chip de 2 nanómetros
Uno de los avances más importantes sería la incorporación de un chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que marcaría un salto frente a generaciones anteriores.
Esto implicaría:
- Mayor eficiencia energética
- Mejor rendimiento en tareas exigentes
- Optimización para funciones avanzadas, incluyendo inteligencia artificial
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Cámara: mejoras clave en fotografía
En el apartado fotográfico, los reportes señalan una posible innovación importante:
- Lente con apertura variable, que permitiría controlar mejor la entrada de luz
- Mejor desempeño en condiciones de baja iluminación
- Mayor control en profundidad de campo
Este cambio sería uno de los avances más relevantes en fotografía móvil de Apple en los últimos años.
Batería y conectividad
También se esperan mejoras en autonomía y conectividad:
- Batería de mayor duración gracias al nuevo chip
- Posible inclusión de un módem propio (C2) desarrollado por Apple
- Mejoras en velocidad y eficiencia de red
- Precio: aún sin confirmación oficial
Aunque no hay cifras definitivas, algunos analistas creen que Apple podría mantener precios similares a generaciones anteriores, pese al aumento en costos de producción.
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Qué es seguro
Hasta ahora, lo confirmado por fuentes confiables es:
- Lanzamiento en septiembre de 2026
- Nuevo chip A20 (posiblemente en versión Pro)
- Mejoras en cámara y batería
- Ajustes en pantalla y Dynamic Island