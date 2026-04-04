Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop

El Galaxy S26 incorpora compatibilidad con AirDrop en Quick Share para facilitar el envío de archivos entre dispositivos.

Samsung incorporó compatibilidad con AirDrop en su sistema Quick Share a partir de la línea Galaxy S26, permitiendo compartir archivos como fotos, videos y documentos de forma más rápida y sencilla entre dispositivos, incluso de distintos ecosistemas, en un paso hacia una conectividad más abierta y fluida.

Durante años, compartir archivos entre un iPhone y un Android fue, en la práctica, una pequeña batalla cotidiana. Aplicaciones externas, enlaces, correos… cualquier camino parecía más largo de lo necesario.

Eso empieza a cambiar. Samsung anunció una actualización clave en su ecosistema: la compatibilidad de su sistema Quick Share con AirDrop, la función de transferencia rápida de Apple. El cambio debutará con la nueva línea Galaxy S26 y apunta a algo que los usuarios han pedido durante años: una conexión más simple entre dispositivos que no hablan el mismo “idioma”.

La nueva serie Galaxy S26 fue diseñada para ofrecer rendimiento, privacidad y experiencias de IA en un solo dispositivo. Samsung

Un paso hacia un ecosistema más abierto

La integración permitirá compartir fotos, videos, documentos y otros archivos de forma más rápida y directa, incluso entre dispositivos de diferentes sistemas operativos.

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Más que una función técnica, el anuncio refleja un giro en la experiencia digital: menos fricción, menos pasos y una conectividad más natural en un entorno donde los usuarios ya no dependen de un solo ecosistema.

Quick Share, que ya funcionaba dentro del universo Galaxy, se transforma así en una herramienta más versátil, capaz de cruzar fronteras entre plataformas.

Cuándo estará disponible

La función comenzó a implementarse desde el 23 de marzo, inicialmente en Corea del Sur, y luego se expandirá de forma progresiva a otras regiones, incluyendo Europa, Japón, América Latina y América del Norte.

En esta primera etapa, estará disponible únicamente para la serie Galaxy S26, aunque Samsung anticipó que el soporte llegará a más dispositivos Galaxy en futuras actualizaciones.

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Más que compartir archivos: una señal del futuro

El anuncio no solo mejora la forma en la que se envían archivos. También deja ver hacia dónde se mueve la industria: hacia ecosistemas menos cerrados y experiencias más compatibles entre marcas.

En un mundo donde trabajar, crear y comunicarse implica usar múltiples dispositivos, la verdadera innovación ya no está solo en el hardware, sino en qué tan bien pueden conectarse entre sí.

Y en ese escenario, compartir un archivo —sin importar el equipo— deja de ser un problema… para convertirse, por fin, en algo tan simple como debería haber sido siempre.

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