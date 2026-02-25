Samsung presenta el Galaxy S26: la IA que trabaja por ti (y dice que no lo notarás)

Incluye asistentes inteligentes como Bixby mejorado, Gemini y Perplexity para automatizar acciones con voz o toques

La nueva serie Galaxy S26 fue diseñada para ofrecer rendimiento, privacidad y experiencias de IA en un solo dispositivo.

La serie Galaxy S26 de Samsung Electronics incorpora una nueva generación de inteligencia artificial integrada que simplifica tareas cotidianas como organizar reuniones, buscar información, editar fotos o gestionar llamadas, reduciendo pasos y automatizando procesos en segundo plano. Con mayor potencia, mejoras en cámara con sensor de hasta 200 MP en el S26 Ultra y nuevas capas de privacidad como la Pantalla de Privacidad integrada, apuesta por una experiencia más fluida, personalizada y segura, diseñada para hacer más en menos tiempo y con menos esfuerzo.

La escena es cotidiana: estás en el bus, alguien te escribe para pedirte las fotos del viaje, tienes 5% de batería, y además recuerdas que en una hora tienes una reunión que no sabes si se cruza con otra cita. En ese caos silencioso del día a día, la nueva serie Galaxy S26 quiere hacer algo simple pero ambicioso: quitarte pasos, quitarte fricción y hacer que la tecnología trabaje por ti.

Con los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, la marca surcoreana apuesta por una tercera generación de teléfonos con inteligencia artificial integrada que no solo responde órdenes, sino que anticipa, organiza y ejecuta tareas en segundo plano.

IA que entiende tu contexto (sin que tengas que explicarlo todo)

Imagina que un amigo te escribe: “¿Me pasas las fotos del viaje?”. En lugar de abrir Galería, buscar álbum, seleccionar imágenes y regresar a WhatsApp, el teléfono te sugiere automáticamente las fotos relacionadas.

Eso es Now Nudge, una función que reconoce el contexto y reduce pasos. Si recibes un mensaje sobre una reunión, el sistema puede detectar la fecha y revisar tu calendario para advertirte si hay conflicto.

Si estás entrenando, Now Brief puede sugerirte playlists o recordarte eventos importantes según tu rutina.

La IA no se muestra como algo espectacular. Se siente más bien como un asistente silencioso que te evita micro-esfuerzos constantes.

Más potencia para que la IA no se trabe

En el caso del Samsung Galaxy S26 Ultra, el corazón es el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras de hasta:

19% en CPU

39% en NPU (clave para tareas de IA)

24% en GPU

¿En qué se traduce eso?

En que puedes editar fotos con IA, grabar video en baja luz, usar asistentes de voz y cambiar entre apps sin sentir que el teléfono “piensa demasiado”.

Además, incluye una cámara de vapor rediseñada para disipar mejor el calor y carga rápida que permite llegar hasta 75% en unos 30 minutos.

Es potencia pensada no para presumir números, sino para sostener un uso real: multitarea, juegos, grabaciones largas o edición sobre la marcha.

El Galaxy S26 Ultra incorpora un sensor principal de 200 MP y mejoras en Nightography para capturas más nítidas incluso en poca luz. Samsung

Una cámara que ya no solo captura: interpreta

La serie Galaxy S26 integra su mejor sistema de cámara hasta ahora.

En el Ultra encontramos:

Sensor principal de 200 MP

Ultra gran angular de 50 MP

Teleobjetivos con zoom óptico 3x, 5x y 10x

Mejor desempeño en poca luz con Nightography Video

Pero el cambio más fuerte no está solo en el hardware, sino en cómo la IA interviene.

Con la suite Photo Assist, puedes describir lo que quieres cambiar:

“Haz que sea de noche”

“Agrega más luz”

“Quita esa mancha”

"Cambia el atuendo en esta imagen"

La edición deja de ser técnica y se vuelve conversacional. Y si necesitas digitalizar documentos, el escáner elimina arrugas, dedos y sombras, y puede convertir varias fotos en un PDF limpio automáticamente. Algo tan útil como fotografiar facturas o apuntes y enviarlos en segundos.

La nueva Pantalla de Privacidad del Galaxy S26 Ultra limita la visibilidad lateral sin afectar la experiencia frontal del usuario. cortesía

Privacidad a nivel de píxel

Uno de los puntos más llamativos del S26 Ultra es la primera Pantalla de Privacidad integrada en la industria móvil.

En términos prácticos: Si estás en una cafetería o transporte público, puedes activar un modo que limita lo que otros ven desde ángulos laterales, sin afectar tu visión frontal.

A eso se suman:

Resumen inteligente de llamadas desconocidas

Alertas cuando una app intenta acceder a datos sensibles

Álbum privado dentro de la Galería

Protección criptográfica post-cuántica

Siete años de actualizaciones de seguridad

En la era de la IA, el mensaje es claro: más automatización, pero también más control.

Samsung Galaxy XR: las gafas que no te sacan del mundo, lo amplían Leer más

Diseñado para el uso real

Más allá del Ultra, los modelos S26 y S26+ mantienen pantallas Dynamic AMOLED 2X de 120Hz, baterías de 4.300 y 4.900 mAh respectivamente, conectividad 5G y Wi-Fi 7, y resistencia IP68.

El Ultra ofrece pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas, hasta 16GB de RAM y almacenamiento de hasta 1TB.

Colores disponibles: Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, además de versiones exclusivas en línea como Rosa Dorado y Sombra Plateada.

Agentes que trabajan juntos

La serie integra varios asistentes como Bixby, Gemini y Perplexity.

Puedes pedir algo como: “Resérvame un taxi para mañana a las 8” y el sistema coordina búsqueda, datos, confirmación y agenda en segundo plano. La interacción se vuelve más natural, más cercana a hablar que a programar.

Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26 en un evento internacional celebrado en San Francisco. cortesía

Galaxy AI: los asistentes inteligentes que trabajan en segundo plano

Integra un ecosistema de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que buscan reducir pasos y automatizar tareas cotidianas. Estas son las principales:

Galaxy AI (capa central de IA): sistema que coordina funciones proactivas y adapta el teléfono al contexto del usuario. Now Nudge: sugiere acciones y contenidos relevantes según lo que estás haciendo (por ejemplo, fotos relacionadas cuando alguien te las pide). Now Brief: widget personalizado que recomienda actividades, recordatorios y contenido según tu rutina diaria. Photo Assist: edición conversacional de fotos; permite cambiar escenas, eliminar objetos o modificar detalles con simples instrucciones. Creative Studio: genera stickers, fondos o piezas visuales a partir de texto, bocetos o imágenes. AI ISP (procesamiento inteligente de imagen): mejora tonos de piel, detalle y rendimiento en baja luz, incluso en selfies. Circle to Search con Google: permite buscar múltiples elementos dentro de una imagen con solo rodearlos en pantalla. Bixby mejorado: asistente conversacional que coordina acciones entre apps y configuraciones del dispositivo. Gemini: asistente para tareas complejas de varios pasos, como reservar servicios o gestionar información. Perplexity: motor de búsqueda inteligente integrado para consultas más profundas. Call Screening con IA: identifica llamadas desconocidas y resume su intención antes de que contestes. Alertas de Privacidad inteligentes: notifica en tiempo real cuando una app intenta acceder a datos sensibles.

¿Qué cambia realmente?

El Galaxy S26 no intenta impresionar solo con especificaciones. Su apuesta es otra: que la IA deje de sentirse como una función aislada y se convierta en una capa constante que simplifica lo cotidiano.

Menos clics.

Menos búsqueda manual.

Menos fricción.

En un mundo donde el teléfono ya es agenda, cámara, oficina, banco y centro de entretenimiento, la propuesta es que la tecnología deje de exigir atención… y empiece a devolverte tiempo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ