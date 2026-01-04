CES 2026: Samsung muestra cómo la IA también transforma el entretenimiento del hogar

En el año del Mundial de Fútbol, la surcoreana fusiona el entretenimiento con IA y tecnologías inmersivas

Samsung abrió el CES 2026 con un mensaje claro: la inteligencia artificial dejó de ser una función aislada y pasó a ser una compañera permanente de la vida diaria.

En The First Look 2026, realizado en el Wynn Las Vegas, este 4 de enero de 2026, la compañía presentó su visión 'Companion to AI Living', una estrategia que conecta pantallas, sonido, electrodomésticos y servicios en un ecosistema inteligente que anticipa necesidades, se adapta al usuario y eleva la experiencia cotidiana.

El evento marcó el inicio de una nueva etapa para Samsung: una IA que no solo responde, sino que acompaña, sugiere y personaliza. Y dentro de esa visión, el entretenimiento ocupa un lugar central en un año clave marcado por el Mundial de Fútbol 2026.

Una pantalla pensada para el espectáculo global

Micro RGB de 130 pulgadas. Giannella Espinoza

En el corazón del anuncio estuvo la nueva generación de pantallas con IA. Samsung mostró su propuesta más ambiciosa: pantallas Micro LED y Micro RGB de formato ultra grande, diseñadas para transformar el hogar en una sala de cine o un estadio.

La experiencia se materializó con pantallas Micro LED de hasta 140 pulgadas, donde el contenido no solo se ve, sino que envuelve. Gracias a micro LEDs autoiluminados RGB, cada píxel emite su propia luz, logrando negros profundos, colores más reales y una sensación de profundidad que acerca la imagen a la vida real.

El diseño Timeless Frame, inspirado en la arquitectura de grandes ventanales, refuerza esa idea: la pantalla deja de ser un aparato para convertirse en un objeto espacial, integrado al entorno, con sonido alineado a su escala visual. No es solo ver televisión, es habitar la imagen.

Samsung complementa esta experiencia con su Micro RGB Technology, que utiliza retroiluminación RGB microscópica y un motor de IA capaz de ajustar cada píxel con precisión extrema, certificado por VDE para fidelidad cromática. El resultado es una imagen más fiel, pensada para grandes eventos deportivos, donde cada detalle —desde el césped hasta el movimiento del balón— importa.

Otra opción fue el nuevo OLED S95H ultradelgado presenta un marco refinado y un bisel casi invisible que le da la elegancia de una galería de arte, y el nuevo proyector portátil de Samsung, The Freestyle+, funciona con VAC y permite a los usuarios mirar contenido en paredes y techos, así como en superficies irregulares como esquinas y cortinas.

La IA al servicio del Mundial 2026

Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, Samsung puso el foco en cómo la inteligencia artificial puede replicar la experiencia del estadio en casa.

El AI Soccer Mode Pro ajusta automáticamente imagen y sonido para intensificar la emoción del partido, mientras que AI Sound Controller Pro permite controlar de forma independiente el volumen del público, los comentarios o la música ambiente. El usuario decide si quiere sentir el grito de la hinchada o escuchar cada análisis con claridad.

Todo esto se integra con Vision AI Companion, un asistente visual que entiende el contexto, responde de forma gráfica y permite interactuar con el contenido de manera natural. No se trata solo de mirar un partido, sino de vivirlo según el estado de ánimo, el momento y el espacio.

Sonido que se adapta al espacio y al usuario



Music Studio 5 y 7, parlantes WiFi diseñados por Erwan Bouroullec. Giannella Espinoza

El audio fue otro de los grandes protagonistas. Samsung reforzó su liderazgo en sonido —once años consecutivos como número uno en barras de sonido— con nuevas soluciones pensadas para acompañar pantallas de gran formato.

La AI-in-One Soundbar ofrece sonido real 7.1.2 canales, con 13 parlantes integrados en un diseño compacto que se adapta automáticamente a su posición gracias a sensores giroscópicos, garantizando una experiencia Dolby Atmos óptima sin configuraciones complejas.

Además, Q-Symphony analiza el entorno y coordina el TV con barras de sonido y parlantes WiFi para crear una experiencia de cine en casa verdaderamente inmersiva. Todo se ajusta solo, en tiempo real.

La surcoreana también presentó los nuevos Music Studio 5 y 7, parlantes WiFi diseñados por Erwan Bouroullec, que combinan diseño de autor con audio de alta resolución.

La apuesta fue clara: el sonido también es parte del espacio, no un accesorio.

Micro RGB no es solo tecnología, es el siguiente capítulo en la historia del diseño de décadas de ingeniería. Giannella Espinoza

IA que conecta entretenimiento, hogar y bienestar

Más allá de las pantallas, Samsung mostró cómo esta IA se extiende a toda la casa. Con SmartThings, que ya supera los 430 millones de usuarios, la compañía busca que los dispositivos trabajen de forma coordinada para reducir fricciones en la vida diaria.

Desde refrigeradores con AI Vision que reconocen alimentos y sugieren recetas, hasta lavadoras, robots aspiradores y soluciones de cuidado personal, la IA se presenta como un sistema que aprende hábitos y toma decisiones útiles.

Un ecosistema listo para el año del fútbol

En un 2026 marcado por el Mundial, Samsung deja clara su apuesta: convertir cada hogar en el mejor lugar para vivir los grandes eventos.

La zona de exhibición de Samsung en CES estará abierta hasta el 7 de enero, pero el mensaje ya quedó claro: el futuro del entretenimiento no se mira, se vive.

