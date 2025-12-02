Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Samsung Galaxy TriFold
El Galaxy Z TriFold se despliega dos veces hasta alcanzar una pantalla de 10 pulgada.cortesía

Galaxy Z TriFold: el teléfono que se despliega dos veces y redefine la era móvil

Samsung anunció su Galaxy Z TriFold, el primer teléfono multiplegable con una pantalla de 10 pulgadas

Por primera vez, un smartphone se convierte literalmente en un miniestudio portátil. Samsung anunció este 2 de diciembre, el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, su nuevo multiplegable capaz de abrirse dos veces hasta revelar una pantalla de 10 pulgadas, la más grande jamás puesta en un teléfono Galaxy. La compañía lo define como “el equilibrio perfecto entre portabilidad, potencia y productividad”, pero verlo en acción es entender que estamos ante algo más grande: un dispositivo que borra la línea entre teléfono, tablet y computadora.

RELACIONADAS

Cuando el futuro cabe en el bolsillo

Imagínate esto: vas en un taxi revisando mensajes en un móvil compacto. Llegas a una reunión urgente. Respiras hondo, abres el equipo una vez… y luego otra. De pronto tienes frente a ti una pantalla del tamaño de un cuaderno A5, lista para trabajar documentos, editar fotos, responder correos o ver una serie como si estuvieras frente a una tableta. Ese es el pitch elemental del Galaxy Z TriFold, el nuevo experimento —y salto de fe— de Samsung en su década de innovación plegable.

“La búsqueda incansable de nuevas posibilidades continúa dando forma al futuro”, dijo TM Roh, presidente de la división móvil de Samsung. Y esta vez, ese futuro llega con tres paneles articulados por el sistema de bisagras más complejo que la marca ha fabricado hasta hoy.

Diseñado para doblarse dos veces, sin miedo y sin grietas

Para lograr este efecto acordeón, Samsung tuvo que reinventar todo: bisagras, pantallas, estructura y materiales. El TriFold incorpora:

  • Dos bisagras Armor FlexHinge, refinadas para mover tres paneles como si fueran uno solo, sin saltos ni resistencia.
  • Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 10”, reforzada con sobrecapa absorbente de impactos y una cubierta especial que mejora la durabilidad.
  • Carcasa con titanio y Armor Aluminum, lo que le da rigidez sin volverlo pesado.
  • Panel trasero de polímero reforzado, pensado para resistir grietas y mantener el cuerpo delgado.

  • Aun así, plegado tiene solo 12,9 mm de grosor; abierto, apenas 3,9 mm en su punto más delgado. Todo en un peso total de 309 gramos, similar al de un control de consola.

Productividad de escritorio en un dispositivo que se abre como origami

La pantalla de 10 pulgadas permite algo que ningún Galaxy había logrado: trabajar como si tuvieras tres teléfonos de 6,5’’ abiertos en paralelo. Para entenderlo mejor, piensa en esto:

Un arquitecto puede revisar planos, escribir una propuesta y usar la calculadora en tres ventanas verticales a la vez. Le entra una llamada: contesta sin que las aplicaciones se cierren. Al volver, la barra de tareas le muestra todo tal como lo dejó.

RELACIONADAS

Las apps nativas —Mis archivos, Samsung Health, la cámara, Samsung Internet— han sido reconfiguradas para la gran pantalla, mostrando más datos y menos saltos entre menús.

Y aquí aparece el golpe final: Samsung DeX independiente

Por primera vez, DeX funciona sin necesidad de conectar el teléfono a un monitor para abrirse. Puedes ejecutar hasta 4 espacios de trabajo, y en cada uno 5 apps simultáneas. Si necesitas aún más área, puedes sumar un monitor externo en modo Expandido y arrastrar apps entre pantallas como si fuera una PC.

Con un teclado y mouse Bluetooth, el TriFold se convierte en un computador portátil que cabe en la cartera.

RELACIONADAS

IA en pantalla gigante: creatividad, multitarea y ayuda contextual al instante

  • El TriFold es un dispositivo diseñado para la era de los asistentes inteligentes:
  • Photo Assist, con funciones como Generative Edit y Sketch to Image, aprovecha los 10’’ para ver versiones “antes y después” lado a lado.
  • Browsing Assist resume y traduce páginas en segundos.
  • Gemini Live, potenciado por IA multimodal, responde preguntas de lo que ves en pantalla: “¿Qué color combina mejor con esta sala?”, “¿Dónde consigo este mueble?”, “¿Qué significa este artículo en inglés?”.

  • Gemini entiende la imagen, la voz y el contexto, sin necesidad de abrir otras apps.

Para ver películas como si fuera una tablet, pero con cuerpo de móvil

Samsung ha colocado lo mejor de sus pantallas en este equipo:

  1. Dynamic AMOLED 2X
  2. 120 Hz adaptativos
  3. 2600 nits en la pantalla externa
  4. 1600 nits en la interna
  5. Vision Booster para exteriores

Eso significa que puedes ver YouTube con video y comentarios lado a lado, películas sin el clásico pliegue central, y luego doblarlo y meterlo al bolsillo.

Galaxy Z TriFold
El Galaxy Z TriFold integra la pantalla más grande vista en un teléfono Galaxy —10 pulgadas— gracias a su sistema de doble plieguecortesía

Potencia eléctrica: la batería más grande jamás puesta en un plegable Samsung

El Galaxy Z TriFold incorpora una batería de tres celdas distribuidas por cada panel, sumando 5.600 mAh, la mayor en un teléfono plegable de la marca.

  • Carga superrápida de 45 W (50 % en 30 min)
  • Carga inalámbrica 15 W
  • Wireless PowerShare
  • Todo movido por el chipset más avanzado para móviles Android: Snapdragon 8 Elite for Galaxy de 3 nm.
RELACIONADAS

Disponibilidad y beneficios

El Galaxy Z TriFold estará disponible desde el 12 de diciembre de 2025 en Corea y luego en mercados como EE. UU., China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes y otros.

Quienes lo compren obtendrán:

  • 6 meses de Google AI Pro, con Veo3 para generación de video y 2 TB de almacenamiento.
  • Descuento del 50 % en reparación de pantalla, una garantía exclusiva para este modelo.
Galaxy Z Tri Fold
El nuevo Galaxy Z TriFold apuesta por un diseño multiplegable que combina portabilidad y productividad.cortesía
RELACIONADAS

Un teléfono que cambia las reglas

Samsung no solo creó otro plegable; creó una nueva categoría.

El Galaxy Z TriFold es para quienes necesitan trabajar en grande desde cualquier lugar, para creadores que editan en movilidad, para profesionales que viven en multitarea, o para quienes quieren la pantalla de una tablet sin cargar una mochila extra.

Es un dispositivo ambicioso, futurista y sin equivalentes.

Un teléfono que se despliega dos veces, pero que abrirá muchas más: las puertas de una nueva forma de trabajar y crear.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Olor a caucho en Guayaquil: Municipio indaga el origen tras las quejas

  2. De 'Peter Pan' a la comedia romántica: Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood vuelven

  3. Tragedia fluvial en la Amazonía peruana deja al menos 12 muertos y 57 desaparecidos

  4. Senadores de EE. UU. indagan ataque en el Caribe: habrían rematado a sobrevivientes

  5. El uribismo se fractura a seis meses de las elecciones presidenciales colombianas

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. FC Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de LaLiga

  4. La Vicepresidencia se ‘hace la loca’ sobre su encargo en el Ministerio de Salud

  5. "Me han castigado": Aguiñaga confirma que evalúa su salida de la Revolución Ciudadana

Te recomendamos