Galaxy Z TriFold: el teléfono que se despliega dos veces y redefine la era móvil

Por primera vez, un smartphone se convierte literalmente en un miniestudio portátil. Samsung anunció este 2 de diciembre, el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, su nuevo multiplegable capaz de abrirse dos veces hasta revelar una pantalla de 10 pulgadas, la más grande jamás puesta en un teléfono Galaxy. La compañía lo define como “el equilibrio perfecto entre portabilidad, potencia y productividad”, pero verlo en acción es entender que estamos ante algo más grande: un dispositivo que borra la línea entre teléfono, tablet y computadora.

Cuando el futuro cabe en el bolsillo

Imagínate esto: vas en un taxi revisando mensajes en un móvil compacto. Llegas a una reunión urgente. Respiras hondo, abres el equipo una vez… y luego otra. De pronto tienes frente a ti una pantalla del tamaño de un cuaderno A5, lista para trabajar documentos, editar fotos, responder correos o ver una serie como si estuvieras frente a una tableta. Ese es el pitch elemental del Galaxy Z TriFold, el nuevo experimento —y salto de fe— de Samsung en su década de innovación plegable.

“La búsqueda incansable de nuevas posibilidades continúa dando forma al futuro”, dijo TM Roh, presidente de la división móvil de Samsung. Y esta vez, ese futuro llega con tres paneles articulados por el sistema de bisagras más complejo que la marca ha fabricado hasta hoy.

Diseñado para doblarse dos veces, sin miedo y sin grietas

Para lograr este efecto acordeón, Samsung tuvo que reinventar todo: bisagras, pantallas, estructura y materiales. El TriFold incorpora:

Dos bisagras Armor FlexHinge, refinadas para mover tres paneles como si fueran uno solo, sin saltos ni resistencia.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 10”, reforzada con sobrecapa absorbente de impactos y una cubierta especial que mejora la durabilidad.

Carcasa con titanio y Armor Aluminum, lo que le da rigidez sin volverlo pesado.

Panel trasero de polímero reforzado, pensado para resistir grietas y mantener el cuerpo delgado.

Aun así, plegado tiene solo 12,9 mm de grosor; abierto, apenas 3,9 mm en su punto más delgado. Todo en un peso total de 309 gramos, similar al de un control de consola.

Productividad de escritorio en un dispositivo que se abre como origami

La pantalla de 10 pulgadas permite algo que ningún Galaxy había logrado: trabajar como si tuvieras tres teléfonos de 6,5’’ abiertos en paralelo. Para entenderlo mejor, piensa en esto:

Un arquitecto puede revisar planos, escribir una propuesta y usar la calculadora en tres ventanas verticales a la vez. Le entra una llamada: contesta sin que las aplicaciones se cierren. Al volver, la barra de tareas le muestra todo tal como lo dejó.

Las apps nativas —Mis archivos, Samsung Health, la cámara, Samsung Internet— han sido reconfiguradas para la gran pantalla, mostrando más datos y menos saltos entre menús.

Y aquí aparece el golpe final: Samsung DeX independiente.

Por primera vez, DeX funciona sin necesidad de conectar el teléfono a un monitor para abrirse. Puedes ejecutar hasta 4 espacios de trabajo, y en cada uno 5 apps simultáneas. Si necesitas aún más área, puedes sumar un monitor externo en modo Expandido y arrastrar apps entre pantallas como si fuera una PC.

Con un teclado y mouse Bluetooth, el TriFold se convierte en un computador portátil que cabe en la cartera.

IA en pantalla gigante: creatividad, multitarea y ayuda contextual al instante

El TriFold es un dispositivo diseñado para la era de los asistentes inteligentes:

Photo Assist, con funciones como Generative Edit y Sketch to Image, aprovecha los 10’’ para ver versiones “antes y después” lado a lado.

Browsing Assist resume y traduce páginas en segundos.

Gemini Live, potenciado por IA multimodal, responde preguntas de lo que ves en pantalla: “¿Qué color combina mejor con esta sala?”, “¿Dónde consigo este mueble?”, “¿Qué significa este artículo en inglés?”.

Gemini entiende la imagen, la voz y el contexto, sin necesidad de abrir otras apps.

Para ver películas como si fuera una tablet, pero con cuerpo de móvil

Samsung ha colocado lo mejor de sus pantallas en este equipo:

Dynamic AMOLED 2X 120 Hz adaptativos 2600 nits en la pantalla externa 1600 nits en la interna Vision Booster para exteriores

Eso significa que puedes ver YouTube con video y comentarios lado a lado, películas sin el clásico pliegue central, y luego doblarlo y meterlo al bolsillo.

El Galaxy Z TriFold integra la pantalla más grande vista en un teléfono Galaxy —10 pulgadas— gracias a su sistema de doble pliegue cortesía

Potencia eléctrica: la batería más grande jamás puesta en un plegable Samsung

El Galaxy Z TriFold incorpora una batería de tres celdas distribuidas por cada panel, sumando 5.600 mAh, la mayor en un teléfono plegable de la marca.

Carga superrápida de 45 W (50 % en 30 min)

Carga inalámbrica 15 W

Wireless PowerShare

Todo movido por el chipset más avanzado para móviles Android: Snapdragon 8 Elite for Galaxy de 3 nm.

Disponibilidad y beneficios

El Galaxy Z TriFold estará disponible desde el 12 de diciembre de 2025 en Corea y luego en mercados como EE. UU., China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes y otros.

Quienes lo compren obtendrán:

6 meses de Google AI Pro, con Veo3 para generación de video y 2 TB de almacenamiento.

Descuento del 50 % en reparación de pantalla, una garantía exclusiva para este modelo.

El nuevo Galaxy Z TriFold apuesta por un diseño multiplegable que combina portabilidad y productividad. cortesía

Un teléfono que cambia las reglas

Samsung no solo creó otro plegable; creó una nueva categoría.

El Galaxy Z TriFold es para quienes necesitan trabajar en grande desde cualquier lugar, para creadores que editan en movilidad, para profesionales que viven en multitarea, o para quienes quieren la pantalla de una tablet sin cargar una mochila extra.

Es un dispositivo ambicioso, futurista y sin equivalentes.

Un teléfono que se despliega dos veces, pero que abrirá muchas más: las puertas de una nueva forma de trabajar y crear.

