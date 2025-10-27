Samsung presenta Galaxy XR: innovación en IA y realidad extendida para el futuro

El Galaxy XR, desarrollado con Google y Qualcomm, es el primer visor con Android XR y una pantalla 4K, enfocado en la fusión de la Realidad Extendida con la IA multimodal de Gemini.

Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de Galaxy XR, su primer visor de realidad extendida (XR), impulsado por una avanzada IA multimodal con reconocimiento contextual. El dispositivo fue presentado durante un evento global el 27 de octubre de 2025, donde la compañía surcoreana demostró cómo esta tecnología abre un nuevo abanico de posibilidades para los dispositivos de inteligencia artificial. Desarrollado en una colaboración estratégica con Google y Qualcomm, el Galaxy XR busca redefinir la inmersión al colocar la IA en el centro de la experiencia del usuario, ofreciendo comprensión contextual instantánea del entorno físico y digital.

La tríada estratégica: Samsung, Google y Qualcomm

El desarrollo de Galaxy XR es un hito no solo para Samsung, sino para la industria de la realidad extendida (XR) en general. Se posiciona como el primer producto basado en la nueva plataforma Android XR, resultado de una alianza tecnológica que une a tres gigantes de la Big Tech. Qualcomm aporta el hardware de procesamiento de alto rendimiento necesario para manejar gráficos inmersivos y complejas cargas de IA en tiempo real. Google proporciona la base del software operativo, Android XR, y el verdadero motor cognitivo: el modelo Gemini de inteligencia artificial.

Esta colaboración asegura que el Galaxy XR no sea simplemente un visor de realidad virtual o aumentada, sino un dispositivo nativo de IA. Al integrar Gemini como un "verdadero compañero de IA", el visor logra una comprensión contextual única, lo que le permite entender el entorno del usuario, sus comandos y la intención detrás de sus acciones para ofrecer respuestas personalizadas y proactivas.

Gemini: El corazón multimodal y la visión por computadora

La principal innovación del Galaxy XR radica en su capacidad para aprovechar la IA multimodal. Esto significa que el dispositivo no solo procesa comandos de voz o texto, sino que también interpreta información visual, espacial y contextual capturada por sus sensores. Las demostraciones realizadas por Samsung destacaron varias aplicaciones transformadoras:

Navegación asistida: El usuario puede navegar a cualquier lugar mientras Gemini proporciona sugerencias personalizadas y capas de información en Google Maps superpuestas sobre el entorno físico (Realidad Aumentada).

Aprendizaje Contextual (circle to search): Utilizando la función pass through (vista a través de las cámaras) y la herramienta circle to search, el usuario puede seleccionar o señalar un objeto de su entorno físico y recibir instantáneamente información detallada sobre él, profundizando en el contenido relacionado de YouTube o la web.

Inmersión de recuerdos: El visor puede tomar fotos y videos en 2D capturados previamente por el smartphone y convertirlos en experiencias 3D espaciales dentro del visor, permitiendo revivir recuerdos con una inmersión completa.

Entretenimiento, productividad y la pantalla 4K

Más allá de las funciones impulsadas por IA, el Galaxy XR ofrece un rendimiento premium para el entretenimiento y la productividad. El visor está equipado con una pantalla de resolución 4K que promete una inmersión con un detalle y claridad sorprendentes.

En el ámbito del entretenimiento, los aficionados al deporte podrán ver múltiples partidos simultáneamente proyectados en su espacio virtual. Para los gamers, la integración de Gemini es una ventaja estratégica, pues la IA puede actuar como asesor en tiempo real, proporcionando información personalizada o estrategias de juego sin interrumpir la experiencia.

La pantalla de resolución 4K del Galaxy XR garantiza una inmersión premium, permitiendo a los usuarios ver múltiples partidos o editar videos con software profesional. Samsung

En el sector creativo y laboral, el Galaxy XR se posiciona como una herramienta de productividad espacial. Se hizo especial hincapié en la capacidad de los creadores de contenido para editar videos sin esfuerzo utilizando software profesional como Adobe Pulsar, todo dentro de un entorno de trabajo virtual inmersivo que maximiza el espacio y la concentración. Este enfoque demuestra la ambición de Samsung por llevar la Realidad Extendida más allá del consumo de contenido, transformándola en una plataforma de creación y colaboración.

El lanzamiento del Samsung Galaxy XR marca un punto de inflexión, no solo para la compañía, sino para la convergencia de la Inteligencia Artificial y la Realidad Extendida. Al integrar la IA multimodal de Gemini con una potente plataforma de hardware 4K, Samsung ha creado un dispositivo que interactúa con el usuario y su entorno de manera contextual e inteligente. Este visor no solo es una audaz mirada al futuro del entretenimiento y el trabajo, sino la materialización de la Meta 3 de la compañía, enfocada en la creación de experiencias verdaderamente inmersivas y personalizadas.

