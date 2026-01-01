Eunice Rivadeneira se quedó en Japón tras Miss International

Miss Ecuador 2024, Eunice Rivadeneira, viajó el 10 de noviembre a Japón para representar al país en el certamen Miss International. Tras su participación, decidió extender su estadía más allá de lo previsto para compartir tiempo con sus padres, Jorge y Alexandra, y sus hermanos, Jorge y Doménica.

Durante su permanencia no solo convivió con las candidatas del concurso, sino que también recorrió distintos atractivos turísticos. Destacó la cultura japonesa, el respeto en la convivencia diaria y los altos niveles de seguridad.

Resaltó además la eficiencia del sistema de transporte, en especial el metro, y la facilidad para movilizarse a pie. Sobre la gastronomía, señaló que fue uno de los aspectos que más disfrutó. Aseguró que no tuvo mayores inconvenientes con el idioma, ya que muchas personas se comunican en inglés.

Retomará sus estudios

La soberana comentó que se lleva un grato recuerdo de las personas que conoció. Indicó que, pese al cambio de horario, no tuvo mayores complicaciones, aunque reconoció que el trayecto aéreo es agotador por su duración.

Eunice Rivadeneira regresó a Guayaquil el 28 de diciembre y tenía previsto recibir el fin de año junto a su familia. En 2026 retomará sus estudios en la carrera de Diseño de Interiores.

