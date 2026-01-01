Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Eunice Rivadeneira.
Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024.Cortesía

Eunice Rivadeneira se quedó en Japón tras Miss International

Miss Ecuador 2024 disfrutó de ese país junto a sus familiares

Miss Ecuador 2024, Eunice Rivadeneira, viajó el 10 de noviembre a Japón para representar al país en el certamen Miss International. Tras su participación, decidió extender su estadía más allá de lo previsto para compartir tiempo con sus padres, Jorge y Alexandra, y sus hermanos, Jorge y Doménica.

(Te invitamos a leer:  Francesca Cipriani: su evolución tras 10 años de ser Miss Ecuador)

Durante su permanencia no solo convivió con las candidatas del concurso, sino que también recorrió distintos atractivos turísticos. Destacó la cultura japonesa, el respeto en la convivencia diaria y los altos niveles de seguridad. 

Denisse Molina

Denisse Molina recibe un viaje de regalo de cumpleaños

Leer más

Resaltó además la eficiencia del sistema de transporte, en especial el metro, y la facilidad para movilizarse a pie. Sobre la gastronomía, señaló que fue uno de los aspectos que más disfrutó. Aseguró que no tuvo mayores inconvenientes con el idioma, ya que muchas personas se comunican en inglés.

Retomará sus estudios

La soberana comentó que se lleva un grato recuerdo de las personas que conoció. Indicó que, pese al cambio de horario, no tuvo mayores complicaciones, aunque reconoció que el trayecto aéreo es agotador por su duración.

Eunice Rivadeneira regresó a Guayaquil el 28 de diciembre y tenía previsto recibir el fin de año junto a su familia. En 2026 retomará sus estudios en la carrera de Diseño de Interiores.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las Ordenanzas clave para Quito, en el 2026

  2. Gobierno de Daniel Noboa: los silencios del 2025 que llegan al 2026

  3. Las nuevas normas que regirán desde este 2026

  4. Eunice Rivadeneira se quedó en Japón tras Miss International

  5. Nuevo Ecuador de Daniel Noboa: denuncias de corrupción y deterioro de vida cotidiana

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  4. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  5. Fin de Año: El testamento 2025 y la herencia para la política ecuatoriana

Te recomendamos