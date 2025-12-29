Denisse Molina recibe un viaje de regalo de cumpleaños

Está en un crucero y volverá a Portugal el 3 de enero del 2026

Denisse Molina no regresó a Ecuador durante estas fiestas. La Navidad la pasó junto a su familia en Portugal y actualmente disfruta de un crucero por las islas Canarias. Tiene previsto volver el próximo 3 de enero a la isla de Madeira, donde reside.

Este viaje fue un regalo sorpresa que recibió por su cumpleaños. “¿Qué más le puedo pedir a la vida? Un año más de vida con salud y mucho amor. Un cumpleaños diferente, distinto, pero cargado de emociones, aventura y amor en medio del océano Atlántico.

Gracias por todos sus mensajes de cariño, los he leído y me siento muy querida. Eso me llena de gratitud y felicidad. A pesar de la distancia, los siento a todos muy cerca”, expresó en redes sociales.

Se enfermó con la gripe H3N2

La presentadora también contó que atravesó un complicado cuadro de salud tras contagiarse de la gripe H3N2. “Dura semanas y me sentí muy mal. Ya estoy mejor, pero todavía me siento débil. Le dio a toda mi familia: a mi esposo Alexandre y a mis hijos. Esta gripe me agarró peor que cuando me dio covid”, comentó.

En 2022, Denisse renunció a Ecuavisa y partió a Tailandia, donde vivió por dos años. Desde el año pasado reside en Portugal, desde donde se mueve a diferentes destinos.

