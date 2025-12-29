Desentrañando la vida de Sharon: la artista y su legado musical

A 11 años de su partida, la música, carisma y legado de Sharon continúan vigentes en la memoria cultural del Ecuador

El 4 de enero de 2015 falleció la cantante ecuatoriana Sharon, conocida artísticamente como 'La Hechicera', un ícono fundamental de la música y la televisión ecuatoriana. A 11 años de su partida, su nombre sigue estrechamente ligado a la música popular del país y a un legado que dejó una huella profunda en la historia cultural del Ecuador.

Un homenaje para recordar a la Diva del Ecuador

En memoria de 'La Diva del Ecuador', este 4 de enero de 2026, se realizará un homenaje a Sharon en el Camposanto Parque de la Paz, ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas. El acto busca recordar su vida y legado artístico, a 11 años de su fallecimiento.

El evento está previsto para las 17:00 y, de acuerdo con la invitación difundida por los organizadores, tiene como objetivo “conmemorar la vida y el legado de Sharon”. “Su luz sigue brillando en nuestros corazones, y juntos queremos recordarla con amor y gratitud”, señala el mensaje.

Durante la jornada se celebrará una misa y se realizará un recorrido musical por los temas más representativos de la artista, canciones que marcaron la identidad de la música popular ecuatoriana.

Sharon, La Hechicera: legado musical y una muerte que marcó al país

Edith Bermeo Cisneros, conocida en el ámbito artístico como Sharon, La Hechicera (1974-2015), fue una de las figuras más influyentes de la música popular y la televisión ecuatoriana. Nacida en Guayaquil, su personalidad arrolladora y conexión con el público la catapultaron a la fama durante la década de 1990, hasta consolidarse como una de las artistas femeninas más reconocidas y mediáticas del Ecuador.

Su nombre quedó ligado de forma directa a la tecnocumbia, género del que es considerada pionera en el país. Canciones como Corazón valiente, El baile del pimpollo y Corazón herido trascendieron lo comercial y se instalaron en el imaginario colectivo. Su propuesta escénica, marcada por el glamour, la sensualidad y una estética desafiante para su época, rompió esquemas y reforzó su apodo de “La Diva del Ecuador”.

¿Qué se sabe de la muerte de Sharon?

La vida de Sharon se truncó de manera violenta, en la Ruta del Spondylus, a la altura de la comuna San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Su muerte conmocionó al país y abrió un largo proceso judicial que mantuvo la atención pública durante años.

Inicialmente, el hecho fue reportado como un accidente de tránsito. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, la justicia ecuatoriana determinó que su entonces pareja, Geovanny López, fue responsable de su muerte bajo la figura de femicidio culposo. La sentencia, de 26 años de prisión, se convirtió en un precedente judicial dentro de la lucha contra la violencia de género en el Ecuador.

De siniestro vial a femicidio

La noche previa, el sábado 3 de enero, Sharon, López y su hijo pequeño salieron de una hostería ubicada en Olón con destino a Salinas. De acuerdo con testigos, la pareja mantenía una discusión desde antes, presuntamente relacionada con negociaciones laborales de la cantante que habrían generado el malestar de su mánager y compañero sentimental.

Los hechos ocurridos minutos después no han sido esclarecidos en su totalidad. Existen versiones contrapuestas sobre quién conducía el vehículo, aunque los testimonios coinciden en que López se encontraba en estado etílico y que la discusión escaló a un episodio de violencia. A las 23:58, Sharon realizó su última llamada con vida, en la que pidió auxilio y advirtió que López estaba fuera de control.

Según el informe judicial, López conducía el automóvil pese a su condición y la cantante descendió del vehículo tras recibir agresiones físicas. Poco después, fue atropellada. El documento señala además que López abandonó la escena, mientras que el conductor del auto que impactó a la artista fue posteriormente exculpado. Finalmente, la justicia sentenció a López por el delito de femicidio.

Una voz que no se apaga

A 11 años de su muerte, Sharon, La Hechicera sigue presente en la memoria colectiva del Ecuador. Su música, su impacto cultural y el caso judicial que rodeó su fallecimiento mantienen vigente su nombre, no solo como artista, sino como símbolo de una historia que marcó al país y abrió un debate necesario sobre la violencia contra las mujeres.

