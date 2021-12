“La gordofobia no está en mí. Son palabras muy fuertes. Yo respeto a todo el mundo”, comenta de entrada la actriz María Fernanda Ríos a EXPRESIONES. Esto en respuesta al artículo que publicó este medio en el que se analizaba parte de su discurso que se viralizó en redes sociales.

Esto surge del programa especial de entrevistas del reality Soy el mejor, en el que se toca en tres cápsulas la controversia por las opiniones de la jurado. En ellas se puede ver a María Fernanda dar sus opiniones luego de las presentaciones de Denisse Angulo y Samantha Grey. Pero más allá de su técnica y destreza en la danza surgieron observaciones sobre su peso corporal que han sido señaladas por el público y profesionales.

Mafer se defiende. Menciona que todo surgió por la mala edición de los vídeos que están en los perfiles de las redes del programa de TC Televisión. “La gente se quedó solo con la primera impresión. Es lo que sucedió con los vídeos del canal. Pusieron los extractos, pero no todo lo que debían”. Y recalca que está acostumbrada a la polémica. “Yo entiendo que esto es televisión y hay que generar contenido. ¿Con quién lo van a hacer? Pues con la que les genera. Esto es una cosa de marketing”.

La artista, que inició su trayectoria a finales de los 90, expresa molesta que en esos clips se haya mencionado a su línea de ropa MFR. “Me parece terrible que se hayan metido con mi marca. Mis clientas, que son hasta la talla L, y a veces XL, y que no están en TV. Ellas no participan en un concurso de baile y no tienen nada que ver en esto para que las involucren. Porque no tiene punto de comparación con un formato (televisivo) en el que le exigían a algunas personas que hagan lo que tienen que hacer para mejorar su estado físico y baile”.

Ríos recuerda que en el show había causas benéficas y que esa era la verdadera misión de la participación de los talentos dentro del reality. “Había un caso social que los necesitaba. Por eso se les exigía ser los mejores para apoyarlos a ellos”.

“Una guerra de egos”

Más allá de lo surgido en redes, hay una vieja molestia con Samantha Grey y que ahora Mafer ha querido soltar porque asegura que está “cansada” de callar. “Voy a hablar puntualmente por Samantha. Cuando yo hice Sharon, el canal (Ecuavisa) la obligó a ponerse flaca. Porque ella tenía que interpretar a la mamá, y como todos sabemos ella era superflaca. Y yo hice exactamente lo mismo, me preparé para el personaje. No solo hizo una dieta para parecerse, también le hicieron retoques en el rostro y la obligaban a ir al dermatólogo porque trabajábamos en 4K y tenía que verse bien. Si estás haciendo televisión tienes que estar bien. Tienes que esforzarte igual para tu caso social”.

La Ríos resalta su trayectoria y la pone como base para sus afirmaciones. “Nadie me ha regalado ningún personaje en televisión. El personaje de Sharon me lo gané yo. Hice casting y lo cuidé mucho. Su familia, en lugar de halagarlo y querer mi trabajo, del cual me preparé yo sola, porque no tuve ningún coach. Cuidé tantos detalles y de pronto lo peor que me pudo haber pasado es haber hecho de Sharon. Me juzgan por eso”.

Cuidé tantos detalles y de pronto lo peor que me pudo haber pasado es haber hecho de Sharon. María Fernanda Ríos

La pregunta en juego es si esto se volvió una riña. Ella declara que siempre fue profesional y que jamás la juzgó por algo fuera de su participación. “Da la casualidad que siempre que yo le daba mi punto de vista, ella se iba a quejar con la producción. Olvida que tengo trayectoria y por eso estaba sentada como jurado. A veces creo que pensaba que seguíamos en la novela y podía ‘ningunearme’. Samantha hacía cosas que me molestaban, pero siempre me callé por respeto a su mamá. ¡Hasta cuándo!”.

Sobre esta situación en particular deja claro que en las grabaciones de la novela de Sharon las molestias pudieron surgir por mayor protagonismo. “Ella quería hacer toda la novela y a mí me eligió el canal, era el que me pagaba. Yo solo hice mi trabajo de actriz”.

Recordada como Selva Monina en la comedia El Combo Amarillo, María Fernanda quiere dejar un mensaje en pro del cuidado personal. “Estoy promoviendo la salud y el deporte, es eso. Si hay una operación que tienes que hacértela, por los antecedentes de tu familia, lo tenía que hacer. Esto es lo que yo viví”.

Ella concluye el año feliz y enamorada. Llena de proyectos personales y enfocados en su tienda de ropa. “Hay gente que necesita de mí y siempre obro de bien”. Sobre la televisión remata con estas palabras: “Hay una guerra de egos, pero yo quemo esto aquí. Pero hablé de esto porque decidí que de ahora en adelante nadie más me faltará el respeto”.

EXPRESIONES contactó a Samantha Grey, y respondió que no dará declaraciones por ahora.