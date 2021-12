La jueza del reality de baile 'Soy el mejor', María Fernanda Ríos, ha tenido una controversia por sus opiniones sobre el peso de dos participantes, y aunque ocurrieron a lo largo de casi un año en el programa, una semana después de la finalización del mismo se han viralizado en redes.

Esto ocurre debido a una serie de entrevistas hechas por la producción del programa que intenta revisar lo más controvertido del show. En el recopilatorio a modo de confesionario, se aprecian imágenes de las participaciones de Samantha Grey y Denisse Angulo (ganadora del concurso), en el que ellas dejan ver su descontento por las críticas que recibieron sobre su peso corporal, más allá de la técnica de danza y puesta en escena.

En uno de los clips compartidos en la cuenta de Instagram de 'Soy el mejor', Denisse menciona: "Lo que sucedió con Mafer fue muy incómodo para mí porque no me gusta ser mediática ni meterme en polémicas... Ella me dijo que estaba un poco pesada, refiriéndose a mi aspecto físico. Durante un año yo estuve en casa cuidando a mi esposo y mis hijos, y de repente, recibir estos comentarios en televisión, fue muy difícil para mí porque nunca nadie ha hablado de mi físico y siempre he estado en buena forma".

Vanessa Claudio renuncia a El Poder del Amor Leer más

Cabe recordar que estas críticas las hizo en febrero, durante los primeros días del programa. “Te voy a mandar a bajar de peso, eres una artista”, fue una de las frases de aquella ocasión.

Por su parte, Samantha Grey también remarca su descontento sobre lo dicho sobre su peso corporal, que no quedaron solo en las críticas vertidas luego de sus participaciones de baile. Sino que en los últimos días se hicieron eco en la red de Instagram de María Fernanda Ríos.

En la entrevista de 'Soy el mejor', la hija de Sharon cuenta que cuando le dijo que estaba subida de peso ella se calló porque se sintió muy mal. "Ella no tiene el derecho de hablar de mi peso", esto en referencia a la opinión que dio en su performance de La Tortura, canción que interpreta Shakira. Las palabras de la jurado fueron: "Yo no vi a Shakira por ningún lado. Ni siquiera la caracterización. Obviamente, no vamos a pedir que sea ella porque Shakira es chiquita, bien flaquita, su cinturita. Para llegar al cuerpo de Shakira tendrías que someterte a un año de gimnasio y dieta. Me imagino".

Diego Ulloa: actor de EnchufeTv critica la comedia de 'La Michy' Leer más

María Fernanda, que ya no será parte de la segunda temporada del reality, explica en las entrevistas que no se puede calificar perfecto a los participantes siempre. Sin embargo, el problema escaló a mayores cuando en las últimas horas publicó en su Instagram palabras como las siguientes: "Bájale al alcohol, bájale a las porciones, bájale a tu vagancia y bajarás de peso. Si no puedes opérate pero haz algo por tu salud y tu vida y deja de quejarte". "Parece que quieres que me ataquen solo para justificar tu falta de amor propio".

La también actriz se sometió a una operación de manga gástrica en 2017. Previamente se había hecho una liposucción.

Estas palabras han llamado de atención de expertos en nutrición como Cristi Bajaña. La nutricionista guayaquileña trabaja desde un enfoque de alimentación respetuosa e intuitiva. Desde sus redes sociales suele señalar los mensajes de gordofobia (palabra que describe el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas) y fue muy crítica de esta polémica.

"Lo ocurrido es un ejemplo claro de gordofobia, violencia psicológica y falta de empatía en los medios. Es que algo que hemos visto por años pero ahora vamos teniendo mayor conciencia del daño que representan estos comentarios. Pensar que una persona puede bailar bien solo si tiene un cuerpo delgado es invalidar que en el mundo hay diversidad corporarl, y que el baile es para todos los cuerpos. Solo el 5% de la población mundial puede tener cuerpos de revista y llegar a ese estereotipo llamado ideal", explica la dietista.

La bailarina, coreógrafa y presentadora de televisión, Carla Sala, aclara que existe una figura ideal para una persona dedicada profesionalmente a la danza, pero que esto también está cambiando a nivel mundial. "Quienes se preparan o ya se dedican profesionalmente a la danza si deben de tener un peso adecuado a la actividad que se está realizando. Los maestros sí exigen entrenamiento pero sin discriminación". Carla, que tiene más de 30 años en el mundo del arte también lo ve como producto televisivo. "Por otro lado están los reality, que lo que se maneja aquí es contenido. Para contratar a los talentos principales no llaman a bailarines profesionales. Ellos están porque venden y tienen público, por lo que no necesitan tener la figura de un bailarín profesional. Las tallas diversas existen y el código del respeto no se puede romper".

Belén Franco, actriz y productora teatral, habla desde su experiencia. La gordofobia también la alcanzado a ella dentro y fuera de medio. "Tengo que decir que es complicado ser gorda en esta sociedad. Es un tema que he tratado varias veces en las obras que he puesto en escena. La gordofobia y el 'body shaming', son dos términos nuevos en Ecuador que describen cuando las opiniones de los demás te hacen sentir vergüenza de tu cuerpo. A mí la gordofobia me ha pasado muchas veces a mí, incluso médicos, que lo único que te dicen es que bajes de peso sin valorarte y ver todos los factores para cierta dolencia, y que indican de que eres o no saludable".

Orgullo 2020: La TV local aún le teme a la diversidad Leer más

Belén, desde su conocimiento en medios y entretenimiento, cree que es posible cambiar este opinión. "Estamos viviendo en un mundo con doble discursos. Hablamos de aceptarnos como somos pero subimos 10 libras y te sientes un asco. Lo primero es comenzar a alinear nuestros pensamientos con lo que hacemos", señala.

El programa regresará el 3 de enero a las pantallas, con nuevos participantes. Y quizá, entendiendo más la diversidad corporal.