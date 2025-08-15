Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

La inscripción es gratuita y estará disponible del 15 al 22 de agosto de 2025

El Gobierno Nacional anunció este viernes 15 de agosto la apertura del programa 10.000 Becas para Prompters en Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera impulsada con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos.

La convocatoria es liderada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y el Ministerio de Educación (Mineduc). Está dirigida a personas de entre 18 y 29 años con 11 meses, interesados en adquirir habilidades prácticas en el uso de Inteligencia Artificial.

Formación

La capacitación será completamente virtual y se dividirá en cuatro módulos, con contenidos en español y enfoque práctico. Los participantes aprenderán sobre:

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Ingeniería de prompts

Aplicación de IA en chatbots (ChatGPT, Copilot, Gemini)

Automatización en áreas como RR.HH., marketing, finanzas y programación

Uso creativo de IA en arte, música y video (con herramientas como DALL·E, Midjourney y Runway ML)

¿Cómo postular a las becas de Inteligencia Artificial?

Los interesados podrán registrarse del 15 al 22 de agosto a través del portal oficial: https://educontinua-ia.senescyt.gob.ec

Una vez finalizado el periodo de inscripciones, se notificará vía correo electrónico a los seleccionados para continuar con el proceso.

Fases de formación

El programa beneficiará a 10.000 jóvenes, divididos en dos cohortes.

Los primeros 5.000 iniciarán clases entre el 15 y el 30 de septiembre

Los otros 5.000, del 1 al 15 de octubre de 2025

