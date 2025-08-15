Senescyt explica cómo conocer tu puntaje de evaluación para estudios tecnológicos

La calificación obtenida en la prueba será determinante para definir las opciones académicas disponibles

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que los aspirantes pueden revisar su puntaje de evaluación hasta el 17 de agosto. Este corresponde a la nota obtenida en la prueba de acceso a un instituto tecnológico o conservatorio superior público.

La entidad destacó que este puntaje es un elemento clave dentro del proceso de postulación para la educación superior técnica y tecnológica. Recomiendan a los aspirantes verificarlo con tiempo y considerar su impacto en la selección de carrera.

Cómo y dónde consultar el puntaje de evaluación

Según la información difundida este 15 de agosto en redes oficiales, la consulta se realiza en las plataformas habilitadas por la institución. El acceso está disponible para todos los que rindieron la evaluación en la última convocatoria.

Conocer la calificación permite a los postulantes planificar su postulación y aumentar las posibilidades de obtener un cupo. También es un paso previo indispensable para continuar con el proceso de admisión.

Importancia del puntaje en la postulación

El puntaje de evaluación forma parte de los requisitos establecidos para acceder a la educación superior pública. Su cálculo y publicación están a cargo de la Senescyt, que centraliza la información y asegura su disponibilidad.

La institución exhortó a no dejar la revisión para último momento, ya que el plazo vence el 17 de agosto. Tras conocer la calificación, el siguiente paso será participar en la fase de postulación, de acuerdo con el cronograma oficial.

