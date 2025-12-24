Expreso
Eryc Castillo
Eryc Castillo, delantero del Alianza Lima.Cortesía

¿Eryc Castillo contempla regresar al Barcelona SC de Guayaquil? (Video)

El ofensivo ecuatoriano fue figura en Perú, recibió ofertas, pero prioriza Alianza Lima sin descartar regreso a Ecuador

  • Redacción Expreso

Eryc Castillo culminó la temporada como una de las figuras indiscutidas de Alianza Lima. Su aporte en el ataque, con goles y asistencias, puso al ofensivo ecuatoriano en la vitrina de varios clubes interesados por él, a pesar que aseguró estar firme en el club para la próxima temporada.

Puertas abiertas a un regreso a Ecuador

Castillo afirmó que no cierra las puertas a un retorno a Ecuador, sin embargo, se siente cómodo con los blanquiazules. Declaró estar pendiente de lo que pasa en LigaPro y su exequipo, el Ídolo.

Siempre veo a Barcelona y me comunico. Tengo ‘parecía’ en varios equipos del fútbol ecuatoriano y sé lo que está pasando. La posibilidad de volver siempre está latente solo hay que coordinarlo. Por ahora mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso y si en algún momento se da de regresar al balompié ecuatoriano bienvenido sea”, dijo la Culebra a El Canal del Fútbol.

Erick Castillo
La Culebra Castillo es una de las principales cartas en el ataque blanquiazul.CORTESIA

Prioridad: cumplir con Alianza Lima

Respecto a su destacada campaña en la liga peruana, que lo ha llevado a despertar el interés de otras instituciones, Castillo dijo: “Fue un año muy productivo en lo personal, no tanto en lo colectivo, pero sí han habido ofertas. Soy agradecido en el lugar donde estoy y se pudo renovar por un tiempo largo (3 años más) para comenzar un 2026 con pie derecho”.

RELACIONADAS

El exjugador de Barcelona mencionó que ahora tiene que “mentalizarse para lo que se viene y seguir con la racha, que es lo más importante”.

