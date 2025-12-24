Carlos Gruezo y Jairo Vélez, historias paralelas en Navidad que definen el 2026

Carlos Gruezo y Jairo Vélez vivieron un diciembre distinto: cambios de clubes, balances personales y decisiones para el 2026

Carlos Gruezo, volante de Liga de Quito, festeja el gol que le convirtió a Barcelona SC el pasado viernes 17 de octubre.

Diciembre suele ser un mes de balances. Para Carlos Gruezo y Jairo Vélez, este mes ha sido algo más: el que les volvió a cambiar la vida.

Historias parecidas, camisetas distintas. Ambos tienen 30 años, ambos son perfil bajo, de esos que juegan más de lo que hablan. Y ambos recibieron regalos este año que terminaron marcando su 2026.

Gruezo se va de Liga de Quito con la sensación del deber cumplido. Vicecampeón de Copa Ecuador, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y semifinalista de la Copa Libertadores.

Se fue al Santos de México

Fuerza, equilibrio y experiencia internacional. 💪🇪🇨

Carlos Gruezo ya viste de verde y blanco. 🇳🇬



¡Bienvenido a casa! ⚔️🔥



🗞️: https://t.co/Er1h5kI47m pic.twitter.com/VSSfDc7YLO — Club Santos (@ClubSantos) December 23, 2025

Se fue lleno de gratitud

Su despedida fue sin drama ni reproches. “Estoy embarcándome al nuevo equipo”, dice casi en voz baja, horas antes de ser presentado como jugador del Santos, en su regreso al balompié mexicano.

Para Gruezo, este diciembre “es especial, al igual que en el 2024 cuando estaba llegando a Liga de Quito. Ahora se da mi paso a Santos. Uno debe ser agradecido de las cosas que Dios da. Ha sido un 2025 maravilloso: salgo bien, sin lesión, volví a un equipo grande como Liga, jugamos una Libertadores muy buena. Vestir esta camiseta fue un orgullo. Me llevo momentos inolvidables. Solo tengo gratitud”, expresa.

Navidad, en su vida, siempre llega con mudanzas. Así es el jugador profesional, afirma. Por eso, cuando se le menciona a Papá Noel, sonríe y cambia el foco: a esta edad, su objetivo es ser feliz la mayoría de los días de su vida, en el trabajo silencioso de su fundación y en su club de Quinindé.

“Solo queda dar gracias a Dios por todo lo bueno. Ha sido un año hermoso, de poder estar en mi país”, remata.

Jairo Vélez y su familia celebrando el titulo con Universitario. Cortesía

EL ‘CAMISETAZO’ DE VÉLEZ

Jairo Vélez vivió otro diciembre intenso, pero igual de transformador. El Corviche cerró un 2025 redondo: campeón nacional con Universitario de Perú, clasificado a Copa Libertadores 2026 y protagonista del llamado ‘camisetazo del año’ en el balompié inca, al pasar a Alianza Lima, el rival eterno del cuadro crema.

Es como si en nuestro país alguien cruzara de Barcelona a Emelec. El ruido fue grande, pero él siguió siendo el mismo.

Vélez habla poco. Dice que el 2025 fortaleció su relación espiritual, que le tocó hablar de Jesús en muchos lugares y que lo esencial no cambió: Dios, la salud y la familia.

Todo en un solo año lo hizo Vélez

“Es mi primer título de campeón en Perú y había que darle las gracias a Dios”, manifiesta sobre la campaña vivida con Universitario.

Él no es de pedir regalos. Prefiere doblar rodillas y orar. Para la próxima temporada tiene tres metas claras: mantener la salud, ser campeón con Alianza Lima y tener una gran Copa Libertadores.

Alianza Lima su nuevo equipo

𝑳𝒂 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑱𝒂𝒊𝒓𝒐 𝑽𝒆́𝒍𝒆𝒛, 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆́𝒏 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂. 💙👏🏾#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/9pIDG0CayD — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 12, 2025

El Corviche cerró con un mensaje navideño: “Que Dios nos llene de salud y nos proteja en todo, que el 2026 llegue cargado de ilusión y que nunca falte un pan en la mesa”.

Gruezo y Vélez son el reflejo de dos historias, dos caminos, un mismo diciembre en el que agradecen por lo conseguido este año y se proponen nuevos desafíos para 2026.

