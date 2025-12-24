Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs Mozambique en Copa Africana de Naciones 2025

Costa de Marfil, con Zaha y Kessié como referentes, debuta frente a Mozambique en la Copa Africana 2025

Costa de Marfil inicia la disputa de la Copa Africana de Naciones 2025.

Costa de Marfil iniciará la defensa de su título en la Copa Africana de Naciones 2025 con un atractivo duelo ante Mozambique, en un partido que marcará el debut de ambos seleccionados en el torneo que se disputa en Marruecos.

El compromiso se jugará este miércoles 24 de diciembre de 2025, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el imponente Gran Estadio de Marrakech, ubicado en la zona de Ouahat Sidi Brahim.

Un debut exigente para los Elefantes en la Copa Africana 2025

Los Elefantes llegan a esta edición 2025 de la competencia con la presión de ser los actuales campeones del certamen continental.

Costa de Marfil es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. Cortesía

Bajo la dirección técnica de Gilles Morisseau, el combinado marfileño apuesta por una mezcla de experiencia, talento europeo y jerarquía en todas sus líneas, con el claro objetivo de volver a levantar el trofeo africano.

La alineación estelar de Costa de Marfil para su estreno

Para su estreno, Costa de Marfil presentará una alineación cargada de estrellas. El once titular estaría conformado por Yahia Fofana en el arco; una sólida defensa con Agbadou, Evan Ndicka, Odilon Kossounou y Konan.

Además de un mediocampo de alto nivel con Seko Fofana, Franck Kessié y Ibrahim Sangaré; mientras que en ataque destacan nombres desequilibrantes como Wilfried Zaha, Diallo y Guessand.

Mozambique busca sorprender en su debut continental

En la vereda opuesta estará Mozambique, selección que buscará dar la sorpresa en su debut en la Copa Africana de Naciones 2025. El conjunto dirigido por el entrenador Mart Nooij también apostará por su mejor plantilla disponible.

La alineación de Mozambique estaría integrada por Ernan en la portería; Langa, Mexer, Reinildo y Dove en defensa; Huima y Amade en el mediocampo; y un frente ofensivo compuesto por Catamo, Witi, Domingues y Rafito.

Dónde ver EN VIVO el partido de la Copa Africana 2025

Para los aficionados en Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido será transmitido EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

