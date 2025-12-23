Conmebol definió fechas y horarios de fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca ya tienen fecha y hora en la Copa Sudamericana 2026

Los clubes ecuatorianos Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca ya conocen el día y horario de sus partidos en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, instancia que marca el inicio oficial del torneo continental.

Esta ronda será clave, ya que definirá a los clasificados a la fase de grupos mediante partidos únicos entre equipos de la misma federación.

Formato y claves de la fase preliminar de la Sudamericana

De acuerdo con el calendario oficial publicado por CONMEBOL, los encuentros de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, con sedes repartidas en distintos países de Sudamérica.

Libertad jugará por primer vez en su historia la Copa Sudameriana. API

Ecuador tendrá dos enfrentamientos directos que prometen emociones fuertes y estadios con gran ambiente.

Deportivo Cuenca y Libertad abren los duelos ecuatorianos

El primer duelo ecuatoriano se jugará el miércoles 4 de marzo de 2026, cuando Deportivo Cuenca reciba a Libertad desde las 21:00 en el estadio George Capwell, escenario designado para este compromiso.

Orense y Macará cierran la fase preliminar en Machala

Por su parte, el jueves 5 de marzo, también a las 21:00, será el turno de Orense y Macará, que se enfrentarán en el estadio 9 de Mayo. Este partido cerrará la participación ecuatoriana en la fase preliminar.

Con los horarios y fechas ya confirmados, Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca comienzan la cuenta regresiva para un desafío internacional que puede marcar su temporada. La Copa Sudamericana 2026 arranca con partidos decisivos, y los clubes ecuatorianos buscarán ser protagonistas desde el primer paso.

Deportivo Cuenca disputará la Copa Sudamericana 2026. Archivo

Cronograma de los partidos

Fecha y hora local / Partido / Estadio

Mar 3/03 – 18:00 / Independiente Petrolero vs Guabirá / A confirmar

Mar 3/03 – 19:00 / Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting / Parque Alfredo Víctor Viera

Mar 3/03 – 20:30 / Academia Puerto Cabello vs. Monagas / Misael Delgado

Mar 3/03 – 21:30 / Cobresal vs. Audax Italiano / Zorros del Desierto

Mar 3/03 – 21:00 / Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso / Mansiche de Trujillo

Mié 4/03 – 18:00 / Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo / Ramón Tahuchi Aguilera

Mié 4/03 – 18:00 / Caracas vs. Metropolitanos / Olímpico UCV

Mié 4/03 – 19:30 / Atlético Nacional vs. Millonarios / Atanasio Girardot

Mié 4/03 – 21:30 / Universidad de Chile vs. Palestino / Nacional Julio Martínez Prádanos

Mié 4/03 – 21:30 / Sportivo Trinidense vs. Olimpia / Defensores del Chaco

Mié 4/03 – 21:00 / Deportivo Cuenca vs. Libertad / George Capwell

Jue 5/03 – 19:00 / Nacional vs. Recoleta / Defensores del Chaco

Jue 5/03 – 19:00 Boston River vs. Racing Centenario

Jue 5/03 – 19:30 / América de Cali vs. Atlético Bucaramanga / Olímpico Pascual Guerrero

Jue 5/03 – 19:30 / Cienciano vs. Melgar / Inca Garcilaso de la Vega

Jue 5/03 – 21:00 / Orense vs. Macará / 9 de Mayo

