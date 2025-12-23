Conmebol definió fechas y horarios de fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026
Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca ya tienen fecha y hora en la Copa Sudamericana 2026
Los clubes ecuatorianos Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca ya conocen el día y horario de sus partidos en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, instancia que marca el inicio oficial del torneo continental.
(Te invito a leer: Rivero destapa la crisis en Barcelona SC: relación rota con el presidente Álvarez)
Esta ronda será clave, ya que definirá a los clasificados a la fase de grupos mediante partidos únicos entre equipos de la misma federación.
Formato y claves de la fase preliminar de la Sudamericana
De acuerdo con el calendario oficial publicado por CONMEBOL, los encuentros de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, con sedes repartidas en distintos países de Sudamérica.
Ecuador tendrá dos enfrentamientos directos que prometen emociones fuertes y estadios con gran ambiente.
Estos son los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC tras la temporada 2025Leer más
Deportivo Cuenca y Libertad abren los duelos ecuatorianos
El primer duelo ecuatoriano se jugará el miércoles 4 de marzo de 2026, cuando Deportivo Cuenca reciba a Libertad desde las 21:00 en el estadio George Capwell, escenario designado para este compromiso.
Orense y Macará cierran la fase preliminar en Machala
Por su parte, el jueves 5 de marzo, también a las 21:00, será el turno de Orense y Macará, que se enfrentarán en el estadio 9 de Mayo. Este partido cerrará la participación ecuatoriana en la fase preliminar.
Con los horarios y fechas ya confirmados, Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca comienzan la cuenta regresiva para un desafío internacional que puede marcar su temporada. La Copa Sudamericana 2026 arranca con partidos decisivos, y los clubes ecuatorianos buscarán ser protagonistas desde el primer paso.
Cronograma de los partidos
- Fecha y hora local / Partido / Estadio
- Mar 3/03 – 18:00 / Independiente Petrolero vs Guabirá / A confirmar
- Mar 3/03 – 19:00 / Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting / Parque Alfredo Víctor Viera
- Mar 3/03 – 20:30 / Academia Puerto Cabello vs. Monagas / Misael Delgado
- Mar 3/03 – 21:30 / Cobresal vs. Audax Italiano / Zorros del Desierto
- Mar 3/03 – 21:00 / Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso / Mansiche de Trujillo
- Mié 4/03 – 18:00 / Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo / Ramón Tahuchi Aguilera
- Mié 4/03 – 18:00 / Caracas vs. Metropolitanos / Olímpico UCV
- Mié 4/03 – 19:30 / Atlético Nacional vs. Millonarios / Atanasio Girardot
- Mié 4/03 – 21:30 / Universidad de Chile vs. Palestino / Nacional Julio Martínez Prádanos
- Mié 4/03 – 21:30 / Sportivo Trinidense vs. Olimpia / Defensores del Chaco
- Mié 4/03 – 21:00 / Deportivo Cuenca vs. Libertad / George Capwell
- Jue 5/03 – 19:00 / Nacional vs. Recoleta / Defensores del Chaco
- Jue 5/03 – 19:00 Boston River vs. Racing Centenario
- Jue 5/03 – 19:30 / América de Cali vs. Atlético Bucaramanga / Olímpico Pascual Guerrero
- Jue 5/03 – 19:30 / Cienciano vs. Melgar / Inca Garcilaso de la Vega
- Jue 5/03 – 21:00 / Orense vs. Macará / 9 de Mayo
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!