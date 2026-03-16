Jorge Luis Moncayo, vocal de los asegurados del IESS: "Nadie puede señalarme”

Entrevista |El vocal de los asegurados del IESS habla con EXPRESO sobre su designación y su gestión

El 23 de enero de 2026, una jueza de Portoviejo aceptó una acción de protección que ordenó posesionar a Jorge Luis Moncayo Chica como vocal de los asegurados en el IESS. La decisión se dio en medio de denuncias y cuestionamientos de otras organizaciones sindicales. Finalmente, asumió oficialmente el cargo el 5 de marzo de 2026.

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En medio de cuestionamientos de organizaciones sindicales que no reconocen su designación como vocal de los asegurados del IESS, EXPRESO dialogó con Jorge Luis Moncayo, actual vocal de los asegurados en el Consejo Directivo, quien afirmó que continuará en funciones mientras se resuelven las acciones presentadas.

Señaló que su gestión se enfocará en supervisar el abastecimiento de medicamentos, vigilar los procesos administrativos en los hospitales y promover elecciones para que los afiliados elijan a su representante

Jorge Luis Moncayo explica su designación judicial y defiende su misión de representar a los asegurados del IESS. Cortesía

- Su designación como vocal de los asegurados ha sido cuestionada por algunas organizaciones sindicales que incluso han presentado acciones judiciales. ¿Qué responde a quienes no reconocen su nombramiento?

Esto comenzó desde el principio. Yo creo que las personas que realizan este tipo de acciones tienen sus propios intereses. Mi trabajo es trabajar hasta el último día que pueda por el bienestar de todos los asegurados, porque yo también soy asegurado. Tengo que hacerlo con transparencia y fiscalizando, que es la función que tenemos. En la parte judicial, los compañeros que han presentado estas acciones no lo hacen por Jorge Moncayo, sino por cualquier persona que llegue a la vocalía. Para ellos, solo ellos deberían estar ahí. Pero a mí eso no me preocupa. Yo vengo a trabajar. Nadie puede señalarme nada, porque mi trabajo siempre ha sido transparente y enfocado en el bienestar de todos los asegurados.

La disputa por la representación en el Consejo Directivo del IESS se reavivó tras un fallo en Portoviejo. El Frente Nacional por un Nuevo IESS denunció la imposición de un vocal "sin facultad legal".



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Los casos polémicas en la vocalía del IESS

- Después de casos polémicos en la vocalía de los asegurados, como el del exvocal Richard Gómez, ¿cómo garantizará que su gestión sea transparente?, ¿permitirá que se realicen controles y supervisión de organismos como la Contraloría?

Jorge Luis Moncayo es designado vocal de los asegurados del IESS tras fallo judicial Leer más

A mí no me da miedo la supervisión. Nosotros venimos a trabajar y a fiscalizar, que es parte de la función de la vocalía. Mi enfoque es recorrer las unidades de salud, supervisar que los medicamentos lleguen a las bodegas y que también pasen a farmacia para que finalmente lleguen a los asegurados. Muchas veces el problema no es el médico, sino los procesos administrativos. Por ejemplo, cuando un medicamento llega a bodega debería enviarse inmediatamente a farmacia, pero a veces se demora por inventarios o trámites internos. Eso termina afectando al paciente.

Uno de los problemas recurrentes del IESS ha sido la deuda con prestadores externos como clínicas o dializadoras. ¿Cómo garantizarán que estos pagos se realicen y no se suspendan servicios a los afiliados?

En las reuniones que hemos tenido, nos han explicado que se están tomando decisiones para cancelar a los proveedores que brindan servicios. Todos los meses se están realizando pagos. Antes se escuchaba que una clínica reclamaba que no le pagaban, o que a unos sí y a otros no. Ahora se está cancelando a todos, dependiendo del monto que se adeuda. Yo también pedí información para conocer exactamente cuál es el monto de las deudas, quiénes están recibiendo los pagos y en qué cantidades. Eso es importante para verificar que no exista privilegio para nadie y que todo sea transparente. Se está pagando de forma equitativa. Lo importante es que los pacientes puedan seguir recibiendo atención.

-Los afiliados constantemente denuncian problemas de atención y desabastecimiento. Incluso se ha planteado la posibilidad de declarar en emergencia algunos hospitales del IESS. ¿Lo considera necesario?

Las compras de medicamentos se están realizando y están llegando a las unidades; nuestra tarea es supervisar que sí lleguen al paciente. Jorge Luis Moncayo vocal de los asegurados del IESS

No,yo creo que desde el departamento de salud ya existe un plan para enfrentar estas necesidades. Se ha reconocido que falta personal y se está trabajando en un proyecto para realizar contrataciones. La idea es contratar médicos, profesionales de salud y también personal operativo. Se priorizarán provincias grandes como Guayaquil, Quito, Azuay y Manabí, y luego se continuará con otras provincias que también lo necesiten. Con esto se busca mejorar la atención y cubrir las necesidades que tienen actualmente las unidades de salud.

-Usted ha mencionado anteriormente la necesidad de que los asegurados elijan a su representante. ¿Tiene previsto impulsar elecciones para la vocalía de los afiliados y cómo piensa avanzar en ese proceso?

Sí. Uno de mis proyectos es justamente eso. Nosotros, como asegurados, debemos escoger a la persona que va a estar aquí y que nos va a representar. A partir de esta semana, ya con el equipo de trabajo conformado, vamos a comenzar a impulsar de manera firme ese proceso. La idea es buscar los mecanismos para que se llamen a elecciones lo más rápido posible, dentro del tiempo que corresponda, pero que realmente se realicen. Todos deben poder participar y que finalmente los asegurados elijan a la persona que los represente, con sinceridad y con ese compromiso claro de trabajar por el bienestar de todos.

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