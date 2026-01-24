Jorge Luis Moncayo es designado vocal de los asegurados del IESS tras fallo judicial

Jueza de Portoviejo posesiona a un dirigente sindical. Esto reaviva las críticas y dudas sobre la designación de delegados

Jorge Luis Moncayo, dirigente sindical, fue designado como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del IESS.

Este viernes 23 de enero de 2026, una decisión judicial volvió a sacudir al sistema de seguridad social. En Portoviejo, la jueza Elizabeth Macías aceptó una acción de protección que cambia el tablero en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fallo favoreció a Jorge Luis Moncayo, dirigente sindical de la Organización Única de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntramsa). La orden fue clara: debe ser posesionado como vocal de los asegurados.

El cargo no es menor ni simbólico. Se trata de una silla vacante en el Consejo Directivo del IESS desde octubre pasado, cuando Mercy Maldonado (exvocal suplente de los asegurados) dejó la representación. Desde entonces, la ausencia ha pesado en las decisiones del organismo. La resolución judicial intenta llenar ese vacío, pero lo hace por una vía que ya genera polémica.

No es la primera vez que un juez define esta representación. En 2022, Richard Gómez accedió a la vocalía de los asegurados tras un fallo similar. Ese antecedente vuelve a escena y refuerza la idea de que la justicia constitucional se ha convertido en árbitro del IESS. Un patrón que inquieta a expertos y gremios.

Acción de protección y un precedente que se repite

La historia de Richard Gómez terminó de forma abrupta. El año pasado salió del país y presentó su renuncia a la vocalía. Su salida coincidió con el inicio de una investigación por un presunto desfalco en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. El caso dejó más preguntas que respuestas sobre los filtros para llegar al Consejo Directivo.

La ley vigente y el límite temporal del fallo

Frente Popular alerta "asalto" a vocalía del IESS y exige elección transparente

Las reformas a la Ley de Seguridad Social aprobadas en 2024 marcaron un antes y un después. Estas establecen que el representante de los asegurados debe ser elegido mediante votación directa. El padrón electoral debe construirse con la base de datos del IESS. Y la elección debe ser administrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese cambio legal buscó cerrar la puerta a designaciones discrecionales. Sin embargo, la acción de protección volvió a abrir un atajo. La jueza Macías aclaró que su resolución no afecta a futuros procesos electorales. Según precisó, la medida tiene un alcance limitado.

Moncayo ejercerá la vocalía únicamente hasta diciembre. Ese mes concluye el período que originalmente correspondía a Richard Gómez. El fallo, lejos de cerrar el debate, deja al descubierto una tensión de fondo. Cómo se elige a quienes toman decisiones clave en el IESS sigue siendo una pregunta abierta.

