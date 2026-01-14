Expreso
  Política

Bernardo Cordovez
Bernardo Cordovez, presidente del IESS, advirtió sobre el uso indebido de su nombre para pedir dinero.Cortesía

Bernardo Cordovez, presidente del IESS, denuncia uso de su nombre para pedir dinero

El titular del Consejo Directivo del IESS advierte sobre estafas a afiliados y llama a denunciar cobros y favores irregulares

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) encendió las alertas tras detectar que personas ajenas a la institución estarían utilizando el nombre de su presidente para solicitar dinero, favores o realizar supuestas gestiones ante la entidad. El hecho motivó un pronunciamiento público de Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS, quien buscó marcar distancia frente a estas prácticas y advertir a la ciudadanía sobre posibles intentos de engaño.

La alerta se da en un contexto en el que la institución afirma estar fortaleciendo mecanismos de transparencia y control interno, ante denuncias recurrentes de intermediación ilegal en el acceso a servicios públicos.

Uso del nombre de Bernardo Cordovez para engañar a asegurados

En el comunicado, Cordovez es categórico al negar cualquier autorización. “Ninguna persona está autorizada, bajo ninguna circunstancia, a utilizar mi nombre, mi cargo o el de la institución”, señala el texto oficial.

La advertencia apunta directamente a quienes ofrecen supuestas facilidades a cambio de dinero, utilizando el nombre del presidente del IESS como respaldo para generar confianza entre los asegurados.

Según la institución, estas acciones no solo constituyen un engaño, sino que afectan directamente a la credibilidad del sistema de seguridad social y a los derechos de los afiliados.

IESS advierte sanciones penales y cero encubrimientos

El pronunciamiento también deja claro que estas prácticas no serán tratadas como simples faltas administrativas. “Quienes incurran en estas prácticas estarán cometiendo una grave falta a la ética pública y un delito”, advierte Cordovez.

El IESS asegura que estos casos serán denunciados y sancionados conforme a la ley, sin excepciones ni encubrimientos dentro de la institución o fuera de ella.

“El IESS no existirá tolerancia frente a estos actos”, recalca el comunicado, en una señal dirigida tanto a funcionarios como a terceros que intenten lucrar usando el nombre de la entidad o de su presidente.

Canales habilitados para denunciar corrupción en el IESS

Como respuesta, el IESS informó que mantiene habilitados canales oficiales para recibir denuncias de hechos de corrupción o irregularidades relacionadas con el uso indebido de su nombre.

Cordovez señaló que las denuncias pueden realizarse a través de la página web institucional o mediante WhatsApp, mecanismos que, según la entidad, garantizan seguridad y confidencialidad para los denunciantes.

El titular del IESS indicó que toda la información recibida será utilizada exclusivamente para procesos de investigación y seguimiento, como parte del compromiso institucional de depurar prácticas ilegales dentro del sistema.

