Frente Popular alerta “asalto” a vocalía del IESS y exige elección transparente

Plantón del Frente Popular en los exteriores del edificio administrativo del IESS, en el norte de Quito.

El Frente Popular realizó este 12 de enero un plantón en los exteriores del edificio administrativo del IESS, donde funciona el despacho del presidente del IESS, Bernardo Córdovez. La movilización se dio tras el anuncio hecho días atrás por organizaciones sindicales. El objetivo fue exigir una reunión con el presidente del Consejo Directivo del IESS. Según los manifestantes, la Seguridad Social atraviesa una disputa clave por su representación.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, encabezó el pronunciamiento público durante la protesta. Señaló que las centrales sindicales, junto al Frente Unitario de Trabajadores, han pedido formalmente ser recibidas. “Le hemos planteado al presidente del Consejo Directivo del IESS que nos reciba para discutir la situación de la Seguridad Social”, afirmó. A su criterio, el tema va más allá de un cargo administrativo.

Erazo denunció que existe un intento de tomarse la vocalía de los afiliados y asegurados del IESS. “Un grupo de vivos, liderados por el señor Fausto Jarrín, pretende asaltar la vocalía”, sostuvo. Según dijo, se estaría utilizando a personas con denuncias previas de corrupción para ese fin. Mencionó los nombres de Rosa Argudo, Osvaldo Chica y Jorge Moncayo.

Denuncias por uso de la justicia y disputa por la vocalía del IESS

El dirigente aseguró que estas acciones se apoyan en decisiones judiciales cuestionadas. “Una vez más utilizan la justicia, una justicia con vicios de corrupción”, afirmó. Añadió que la ciudadanía percibe a la Función Judicial como parte de manejos oscuros. Incluso vinculó estas prácticas con redes asociadas al narcotráfico.

Según Erazo, una jueza de Manabí emitió una sentencia que permitiría imponer a Moncayo en la vocalía. Comparó este caso con lo ocurrido anteriormente con Richard Gómez. A su juicio, se repite un patrón para desplazar a los representantes legítimos. “Se utiliza la justicia para dejar de lado a los verdaderos representantes”, recalcó.

Ante este escenario, las centrales sindicales expresaron su rechazo. Plantean que la designación del vocal se realice mediante un proceso transparente. “Creemos que debe hacerse una elección en la cual afiliados, jubilados y asegurados determinemos quién debe ir a la vocalía”, enfatizó Erazo. Insistió en que no se ha tomado en cuenta a las organizaciones del magisterio ni de jubilados.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, expone la postura sindical sobre la representación de los afiliados en el IESS. Cortesía

Reclamos por deudas, pensiones y uso de reservas del IESS

Durante su intervención, Erazo cuestionó el silencio de quienes hoy buscan la vocalía. Aseguró que nunca se pronunciaron cuando se eliminó el aporte estatal del 40%. Tampoco, dijo, frente a la crisis del sistema de salud del IESS. Añadió que no han reaccionado ante la propuesta de trasladar el seguro de salud al seguro general.

El Frente Popular demandó una postura firme del presidente del Consejo Directivo del IESS. Según Erazo, debe exigir al Gobierno Nacional el pago total del 40%. También el cumplimiento de la deuda histórica del Estado con la institución. A esto sumó la obligación del sector empleador, que adeuda más de 2.000 millones de dólares.

Otro de los puntos críticos fue el uso de las reservas del IESS. Erazo rechazó que se pretenda utilizar 1.460 millones de dólares para cubrir pensiones. “Mientras no se cobran las deudas, se nos dice que se hará uso de las reservas”, advirtió. Para el dirigente, lo que está en juego es la defensa integral de la Seguridad Social.

Antecedentes de la disputa sindical desde 2022

El dirigente recordó que en 2022 el entonces presidente Guillermo Lasso emitió un decreto sobre la convocatoria sindical. En ese contexto, las organizaciones resolvieron la representación de Ramiro García y Ramiro Beltrán. Según Erazo, obtuvieron el respaldo de 11 organizaciones frente a cinco que apoyaban a Richard Gómez.

Sin embargo, aseguró que posteriormente hubo un “viraje” mediante decisiones judiciales. Un juez de la provincia de Los Ríos determinó que Richard Gómez debía ser el representante. Para el Frente Popular, esto evidenció nuevamente el uso de la justicia para incidir en la representación del IESS.

Erazo concluyó que la defensa de la Seguridad Social requiere representantes independientes del Gobierno. “Exigimos una posición firme y un vocal que garantice los intereses de los verdaderos dueños”, afirmó. Advirtió que, de lo contrario, se abriría el camino a privatizaciones dentro del IESS. El Frente Popular anunció que insistirá en sus demandas.

