Educación responde a la UNE: "No existe una política de despidos masivos"

Tras la nota de EXPRESO, el medio pidió una entrevista sobre educación; al cierre, el Ministerio aún no define una fecha

Luego de la publicación de Diario EXPRESO sobre la denuncia de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) emitió una respuesta en la que rechazó que exista una política de despidos masivos en el sistema educativo fiscal. La cartera de Estado aseguró que su política pública apunta a la estabilidad laboral y a la revalorización docente.

Según el Ministerio, estas acciones benefician a 168.749 docentes, de los cuales el 63 % cuenta con nombramiento definitivo, el 9 % es provisional y el 28 % labora bajo contrato, cifras que —sostiene— evidencian una estructura mayoritariamente estable.

Cifras oficiales sobre desvinculaciones docentes

En su respuesta, el Minedec precisó que solo 19 docentes fueron desvinculados a escala nacional, lo que representa apenas el 0,1 % del total del magisterio fiscal. Aseguró que estos casos corresponden a procesos administrativos puntuales.

“Estas acciones no responden a una política de despidos masivos”, señaló el Ministerio, al indicar que las desvinculaciones se ejecutaron con apego a la normativa legal y al debido proceso.

Entrevista solicitada por Expreso sigue sin fecha

Tras ese pronunciamiento, Expreso solicitó una entrevista al Minedec para ampliar información y abordar temas relacionados con la educación pública y la situación laboral docente. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el Ministerio no había confirmado día ni hora para dicho espacio. La falta de una fecha concreta mantiene abierto el debate público en torno a las versiones oficiales y las denuncias difundidas por el gremio docente.

La cartera de Educación añadió que las vacantes generadas por estas desvinculaciones serán cubiertas mediante el programa Educa Empleo, el cual se ejecuta de forma mensual a escala nacional. El objetivo, según el Minedec, es garantizar la continuidad del servicio educativo y evitar afectaciones al desarrollo del año lectivo en curso.

La denuncia de la UNE y los contratos ocasionales

La Unión Nacional de Educadores denunció que el inicio de las actividades laborales de 2026 estuvo marcado por notificaciones de terminación de contratos ocasionales a docentes del sistema fiscal. La alerta se dio tras la difusión de oficios emitidos por direcciones distritales del Ministerio. En estos documentos se confirma la finalización de contratos con fecha 31 de diciembre de 2025, amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

Uno de los oficios difundidos señala textualmente que “el plazo de duración del presente contrato rige hasta el 31/12/2025, y terminará al vencimiento del plazo convenido, sin necesidad de notificación”. El documento añade que esta finalización “no causará pago de indemnización”. Para la UNE, la aplicación de estas disposiciones contradice compromisos asumidos días antes por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gilda Alcívar.

