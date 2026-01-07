Ministerio de Educación denuncia el abandono de miles de raciones escolares

La alerta se encendió en Ventanas tras el hallazgo de miles de raciones del programa de desayunos escolares abandonadas en una quebrada, al pie de un río. El descubrimiento activó de inmediato los protocolos de control del Ministerio de Educación, que inició el rastreo de los códigos de lote para determinar responsabilidades. El caso abrió un nuevo flanco de preocupación sobre el manejo de bienes destinados a estudiantes. La denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.

Desde su cuenta oficial en X, el Ministerio fue enfático al rechazar lo ocurrido. Informó que, tras la alerta ciudadana, se realizó el seguimiento interno de los productos encontrados en un lote baldío y se activaron los mecanismos de control correspondientes. Además, subrayó una postura de “cero tolerancia al mal uso de los recursos públicos”, especialmente cuando se trata de insumos dirigidos a niños. El mensaje buscó marcar distancia de cualquier intento de encubrimiento.

Raciones abandonadas en Ventanas bajo investigación

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, calificó el hecho como “gravísimo” y confirmó que se trata de unas 8.000 raciones de desayunos escolares. “No vamos a permitir que estas cosas sigan sucediendo”, señaló en el medio digital Altavoz, al detallar que cada paquete cuenta con un código y un lote que permite identificar al responsable. Según explicó, el sistema del Ministerio posibilita rastrear toda la cadena de entrega. La investigación, dijo, ya está en marcha.

Alcívar planteó varias hipótesis sobre lo ocurrido: “¿Por qué están votadas? ¿Están vencidas y no se las dieron, se las robaron, qué pasó?”. La ministra recalcó que, en condiciones normales, los productos no deberían llegar a su fecha de caducidad. “La idea es que se reciban antes de vencer”, señaló, dejando claro que el abandono de las raciones no es un hecho menor ni administrativo. El énfasis estuvo en esclarecer el destino de los alimentos.

Fiscalía y rastreo de lotes por posible mal uso de recursos

El Ministerio confirmó que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía para que se establezcan responsabilidades penales, si las hubiera. En paralelo, se desarrollan investigaciones internas para determinar en qué punto de la cadena se produjo la irregularidad. Las autoridades buscan identificar si hubo negligencia, robo o un manejo indebido de los productos. El proceso incluye el cruce de información de bodegas, distribución y entrega.

La ministra fue tajante al cerrar su pronunciamiento público. “No vamos a permitir bajo ningún concepto que los recursos públicos y menos aquellos destinados para nuestros niños sean desperdiciados o mal utilizados”, dijo. El caso de Ventanas se convierte así en una prueba para los sistemas de control del programa de alimentación escolar. También pone sobre la mesa la necesidad de mayor vigilancia ciudadana sobre los recursos educativos.

