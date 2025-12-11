¿Ministerio de Educación compró robots con sobreprecio? Esto se sabe del proceso

Las entidades defienden el proceso tras alertas ciudadanas y aseguran que el proveedor cumplió con el VAE

La polémica por la compra de kits de robótica volvió a encender el debate sobre los procesos de contratación pública. Todo empezó con denuncias ciudadanas que señalaron un presunto sobreprecio en la adquisición de robots mBot Ranger para clubes de robótica, contratados por el Ministerio de Educación.

RELACIONADAS Correísmo exige a CNT transparentar el acuerdo con HealthBird y alerta sobre riesgos

Las críticas apuntaron a que la adjudicación se habría realizado a una empresa sin experiencia y con un costo “25 % más caro”, según los denunciantes. Además, cuestionaron la justificación del Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) aplicado a “un producto 100 % importado de China”, lo que abrió dudas sobre un posible perjuicio al Estado.

Respuestas oficiales ante las alertas ciudadanas

Tras la viralización de los señalamientos, el Ministerio de Educación respondió asegurando que los procesos se ejecutaron conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. “El Mineduc ratifica su compromiso con la gestión íntegra y transparente”, afirmó la cartera.

La institución agregó que “la transparencia es una prioridad”, e invitó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para presentar denuncias. Según el Ministerio, cada caso reportado será atendido “con responsabilidad”, una frase con la que buscó calmar la preocupación pública.

Hola @AnitaMGalarzaA @PacoSevillaEC aquí esta la respuesta del Sercop sustentada correctamente. Avisame si ayer pudiste buscar bien en el SOCE sin caracteres especiales. Hay modulos de capacitación disponible por si acaso te interesa hacer bien las búsquedas en el SOCE.

Ya… — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) December 11, 2025

La postura del SERCOP y los detalles del proceso

Educación: ministra revisa protocolo de identidad género y rechaza "adoctrinamiento" Leer más

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) también intervino en el debate. En su respuesta formal, señaló que el concurso de compra cumplió con la normativa vigente. “No se ha otorgado anticipo alguno y los valores se reconocen una vez cumplidas todas las obligaciones”, precisó el organismo.

El Sercop también explicó que en el sistema Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se identificó que tres de los cinco oferentes no cumplían con el componente VAE. Los dos proveedores validados fueron Mivilsoft S.A., con $ 505.000, y Carrillo Albuja Andrés Sebastián, con $ 599.000. “No se ha generado un perjuicio al Estado”, sostuvo el ente al indicar que se adjudicó al valor más bajo.

Revisión adicional del VAE y respuestas a ciudadanos

El Sercop aseguró que ya inició la verificación de la declaración del VAE para coordinar acciones con el Ministerio de Educación y garantizar transparencia en todas las contrataciones. Esta revisión se realiza mientras continúa la discusión pública sobre los criterios que definen el valor agregado nacional.

Incluso el director del Sercop, José Julio Neira, respondió directamente a dos ciudadanos en redes sociales. “Aquí está la respuesta del Sercop sustentada correctamente”, escribió. Añadió además que existen módulos de capacitación para aprender a buscar en el SOCE y cerró con una pregunta irónica: “¿Ya registraron el medio digital en el SRI para obtener el RUC?”.

¿Quieres leer EXPRESO sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!