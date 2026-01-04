Angelina Jolie visita Rafah y refuerza su apoyo humanitario a Gaza

Angelina Jolie visitó el cruce de Rafah para evaluar la ayuda humanitaria y apoyar a los gazatíes

La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto.

Angelina Jolie volvió a poner el foco internacional sobre la crisis humanitaria en Gaza con una visita sorpresa al cruce fronterizo de Rafah.

La actriz, directora y activista estadounidense acudió este viernes 2 de enero al lado egipcio del paso que conecta con la franja palestina, en una muestra de solidaridad con los gazatíes y de respaldo a las labores humanitarias en una de las zonas más castigadas por el conflicto iniciado en octubre de 2023.

Una visita en un momento clave del conflicto

La presencia de Jolie se produce apenas tres días después de que el Gobierno israelí anunciara que, desde enero, impedirá operar en Gaza y Cisjordania a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas Médicos sin Fronteras, Oxfam y ActionAid.

En este contexto, la actriz buscó conocer de primera mano la situación de los palestinos heridos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento médico, así como evaluar el flujo de ayuda humanitaria destinada al enclave asediado.

Recorrido por Rafah y contacto con organizaciones humanitarias

Durante su recorrido por el cruce de Rafah, Angelina Jolie fue fotografiada conversando con autoridades locales, miembros de la Media Luna Roja y conductores de camiones encargados de transportar suministros esenciales.

Frente unido en Mar-a-Lago: Trump y Netanyahu advierten a Irán y Hamás Leer más

Según medios regionales, la actriz también visitó los almacenes logísticos de la Media Luna Roja Egipcia, desde donde parten los cargamentos de alimentos, medicinas y combustible que logran ingresar a Gaza.

Organismos de derechos humanos y la propia población gazatí han denunciado reiteradamente que la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente debido al bloqueo israelí.

Este se da pese a los compromisos asumidos en el marco del alto al fuego para incrementar el ingreso diario de suministros básicos.

Una trayectoria marcada por el activismo

Ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por Inocencia interrumpida (1999), Jolie ha dedicado gran parte de su vida pública al trabajo humanitario. Durante más de dos décadas colaboró con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En ese marco, se desempeñó como enviada especial entre 2012 y 2022, periodo en el que participó en más de 60 misiones sobre el terreno en distintos campos de refugiados alrededor del mundo.

Tras dejar su cargo en la ONU, la actriz decidió enfocar su labor en el trabajo directo con organizaciones lideradas por comunidades afectadas por los conflictos.

“Creo profundamente en el trabajo de la ONU y en las vidas que salva mediante la ayuda de emergencia, pero ahora quiero apoyar de forma directa a quienes viven estas realidades”, expresó entonces.

Silencio oficial y mensaje implícito

En esta ocasión, Jolie estuvo acompañada por una delegación estadounidense y mantuvo encuentros con representantes de la Media Luna Roja.

Hasta el momento, ni la actriz ni las autoridades han emitido comunicados oficiales sobre los resultados de la visita, aunque su presencia ha sido interpretada como un fuerte mensaje político y humanitario.

El papa pide 24 horas de paz en Navidad y lamenta rechazo de tregua por Rusia Leer más

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el número de víctimas mortales en la franja de Gaza supera las 71.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Compromiso sostenido con las zonas en guerra

La visita a Rafah se suma a otras misiones recientes de Jolie en territorios en conflicto. En noviembre pasado, viajó a la ciudad ucraniana de Jérson, una de las más castigadas por los bombardeos rusos, donde visitó hospitales y compartió con niños afectados por la guerra.

Meses antes, estuvo en Lviv y en Kramatorsk, reforzando su compromiso con las poblaciones civiles atrapadas en escenarios bélicos.

En reconocimiento a su labor, en 2023 recibió el premio Jean Hersholt Humanitarian Award, que distingue a figuras del cine con un aporte extraordinario a causas humanitarias. Una trayectoria que, lejos de diluirse, sigue marcando cada uno de sus pasos fuera de la pantalla.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!