El papa pide 24 horas de paz en Navidad y lamenta rechazo de tregua por Rusia
El papa pidió que al menos durante 24 horas se detengan los conflictos armados en el mundo, con especial mención en Gaza
El Papa Francisco aseguró este martes 23 de diciembre de 2025 que le causa “mucha tristeza” que Rusia haya rechazado la petición de una tregua por Navidad y pidió que la guerra se detenga en todas las partes del mundo durante al menos 24 horas en esta fecha.
Un llamado a respetar la Navidad
“De las cosas que me causan mucha tristeza es que Rusia aparentemente ha rechazado la petición de una tregua de Navidad. Yo hago esta petición a todas las personas de buena voluntad para que respeten al menos la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, expresó el pontífice ante los medios, a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde descansa los martes.
“Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”, añadió.
La situación en Gaza
Al referirse a la Franja de Gaza, el papa recordó que hace pocos días la parroquia de la Santísima Trinidad —la única iglesia católica en la zona— recibió la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.
También indicó que este martes pudo conversar con el párroco del lugar, el argentino Gabriel Romanelli, quien le informó sobre los esfuerzos por organizar la Navidad en medio de una situación extremadamente difícil.
“Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz”, afirmó.
Un territorio marcado por la destrucción
Tras su reciente visita a Gaza, el cardenal Pizzaballa señaló a medios del Vaticano que los problemas persisten en la zona. “Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo anhela reconstruir sus vidas”, manifestó.
