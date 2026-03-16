Arcsa clausura local de dulces por insalubridad en el sur de Guayaquil

En el establecimiento se hallaron insumos de cocina en mal estado y excremento junto a los productos

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró un local en el que elaboraban dulces en condiciones insalubres. El establecimiento está ubicado en el sur de Guayaquil.

Según informó la dependencia gubernamental este lunes 16 de marzo, técnicos hallaron e inspeccionaron un local -que operaba en forma clandestina- en el que se preparaban dulces artesanales en medio de suciedad y malas prácticas de higiene.

(Te puede interesar: Arcsa clausura piladora de arroz en Yaguachi por heces de roedor)

Durante el recorrido, personal de Arcsa constató la presencia de plagas, suciedad en los pisos, insumos de cocina en mal estado, así como latas oxidadas y con restos de alimentos.

"Se ve que aquí nunca pasaron un trapo a los hornos e implementos", indica el narrador en el video que compartió la agencia de vigilancia sanitaria a través de sus redes sociales.

Pizzas entre cucarachas y ratones: así comían en un restaurante en Urdesa Leer más

Incluso, junto a las galletas ya elaboradas, se observó la presencia de excremento de animales en el piso. Además, en una de las paredes estaba esparcido el colorante utilizado para las tradicionales ‘rosquitas’.

En el video también se muestra que, en uno de los recipientes que contenía esa sustancia, los técnicos encontraron una pata de pollo.

Clausura del establecimiento en Guayaquil por prácticas insalubres

Técnicos de Arcsa clausuraron el establecimiento al representar un riesgo para la salud pública y colocaron los sellos del cierre temporal en las puertas de acceso.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!