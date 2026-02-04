Pizzas entre cucarachas y ratones: así comían en un restaurante en Urdesa

Arcsa halló plagas en un restaurante ubicado en el norte de Guayaquil y lo clausuró

Cajas de pizza en la cocina de un establecimiento clausurado por Arcsa.

Un restaurante de la ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) tras detectar la presencia de plagas y graves deficiencias de higiene.

En un video difundido por la dependencia gubernamental se evidencian las deplorables condiciones del local de comida rápida, con presencia de cucarachas y roedores muertos, así como rastros de excrementos de estos animales en distintas áreas.

En el clip también se muestra alimentos almacenados en malas condiciones, sin respetar la cadena de frío, así como equipos de cocina sucios y oxidados, junto a fundas con desechos.

"Las plagas hacían su agosto en pleno febrero y se paseaban con actitud de 'yo llegué aquí primero' y no solo vivían, comían y dormían; también lo habían convertido en sanitario y cementerio", dice el narrador del video publicado por Arcsa.

La entidad indicó que no tiene registro de posibles casos de intoxicación asociados al consumo de estos alimentos, los cuales —según se presume— habrían sido preparados en condiciones insalubres.

Local de venta de caldo de salchicha, clausurado por Arcsa

Días atrás, Arcsa también clausuró un local de venta de caldo de salchicha ubicado en el sector de Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil. El establecimiento estaba infestado de plagas, según mostró la entidad en un video.

Los inspectores de la agencia indicaron que los utensilios utilizados en el local de comida rápida no cumplían con los estándares básicos de higiene. Los alimentos tampoco eran manipulados con medidas mínimas de protección ni control sanitario.

¡Pizza con plagas, mamma mía! 🍕🪳



Clausuramos una pizzería del norte de #Guayaquil en la que detectamos una preocupante presencia de cucarachas y roedores, así como equipos sucios y oxidados. ¡Qué descuidados! #ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/hVP5qso5qH — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) February 4, 2026

