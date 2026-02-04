“No es una decisión personal”: ARCH explica por qué suspendió el catastro industrial

Tras el rechazo del Municipio de Guayaquil a la suspensión del catastro industrial, el director (e) de la ARCH se pronuncia

Antes de iniciar la entrevista vía Zoom, Christian Puente, director ejecutivo (E) de la ARCH, desde Quito, comparte un video y detalla sobre manchas de hidrocarburo, mangueras conectadas de manera artesanal, todo, dice, a la intemperie, entre otras irregularidades. Subraya que existen incumplimientos técnicos y que estos acarrean consecuencias jurídicas, que quedan plasmados en un informe técnico.

¿Cómo responde al argumento del Municipio en torno a que la suspensión deja obras paralizadas en la ciudad?

No puedo pronunciarme sobre las obras. A mí lo que me interesa es la seguridad de los ciudadanos, de los trabajadores, y con ese marco continuar con la operatividad, porque prefiero prevenir riesgos antes de lamentar accidentes.

¿Todo esto ya estuvo en conocimiento del Municipio? ¿Cuánto tiempo le ha dado para que subsane y levantar la suspensión?

Esta suspensión se genera con base en un informe técnico. No es una decisión personal, está dentro del marco legal sustentado técnicamente y ha sido notificado lo que tiene que hacer el Municipio. Yo no le doy tiempo, eso está en manos de ellos, es cuestión de manejar una operación de forma correcta. Ellos subsanan las operaciones. Estás viendo cuál es la realidad (enseña documentos y fotografías a la cámara). Entonces no se puede trasladar la responsabilidad a la agencia por efectuar el control de los riesgos del almacenamiento de hidrocarburos. Es responsabilidad del operador, no de la entidad de control. Aquí el cuestionamiento debería ir hacia las personas a cargo del manejo de esas instalaciones.

¿Y cómo responde a que esta medida fue tomada tras críticas hechas por el alcalde? Puede interpretarse como una represalia

Esto está dentro de un plan operativo de control. No es algo que se efectúa de manera personal, sino de forma técnica en todo el país. Estuve presente días antes en Guayaquil, se presentó una emergencia y suspendimos una estación de servicio, en un hecho en el que había combustible mezclado con agua. Ahora que venga la gasolinera y diga que yo he ido con dedicatoria y por eso le cancelé, no tendría sentido, y de la mano del señor alcalde manifestó que el combustible venía mezclado desde los terminales de Petroecuador. ¿Se da cuenta de lo que implicaría? Eso es gravísimo. Ante eso acudimos al terminal Pascuales y verificamos la calidad de los combustibles y se determinó que no existía una alteración dentro de los tanques de almacenamiento de Petroecuador. Si habría existido, efectivamente se clausura. No se puede atacar al ente de control, se tiene que sancionar al infractor. No es mi culpa que mantengan así las instalaciones.

¿Dónde las evidenció?

La razón social es Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. Para que me comprenda, es un usuario de catastro industrial y es un sujeto de control que se abastece de combustible y se lo realiza mediante tanques de almacenamiento que deben regirse bajo normas técnicas. Todo eso obliga a que se mantengan estándares mínimos de seguridad. Si esto llega a generar una explosión, (como) ha sido noticia lo que sucedió en Esmeradas, donde vio lo que puede suceder con la presencia de hidrocarburos expuestos a altas temperaturas, se puede incendiar.

Director asegura que la decisión se basa en un informe técnico del 29 de enero de 2026 y responde a la inspección efectuada en esas fechas. ZOOM

¿Las instalaciones están junto a la Policía Judicial (PJ)?

Exactamente allí (muestra una imagen de Google Maps) está este catastro industrial. Pero verá... ¿sabe qué pasaría si eso estalla? Como usted vio, está derramado el hidrocarburo, no hay buenas conexiones, hay la emisión de gases altamente inflamables, están expuestos. Este es el radio, 300 metros a la redonda; eso es lo que pasaría frente a un accidente. ¿A quién va a ir a responsabilizar?

Por lo dicho, ¿entonces espera que el Municipio subsane para levantar la suspensión?

Nosotros no estamos esperando nada. Eso es responsabilidad del sujeto de control. Si el sujeto de control quiere recuperar su catastro, tiene que subsanar estos riesgos reales para no poner en peligro la vida de la ciudadanía ni su entorno. Ante un acto de explosión, incluso se verían afectadas las bodegas de la Policía. Es decir, volaríamos toda la evidencia que está guardada ahí.

¿Cuál será el siguiente paso si no se llegan a subsanar las observaciones?

Tienen que solventarlas. Está suspendido, está en manos de ellos. El procedimiento es claro y deberían ejecutarlo si desean recuperar la autorizació n.

