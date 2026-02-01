Municipio de Guayaquil acusa al Sercop de bloquear procesos tras mensaje de Álvarez

La institución denunció suspensiones simultáneas de contratos y cuestionó la interpretación legal del organismo estatal

La controversia entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno Central suma un nuevo capítulo. El Cabildo porteño denunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) volvió a bloquear varios procesos contractuales, apenas un día después de que el alcalde Aquiles Álvarez cuestionara públicamente la gestión del Ejecutivo.

En un comunicado difundido este domingo 1 de febrero, el Municipio de Guayaquil señaló que las observaciones del Sercop se basan en una “interpretación que desconoce excepciones expresamente previstas en el ordenamiento jurídico”, así como principios del derecho administrativo y condiciones reales del mercado.

Según la entidad municipal, esta forma de control afecta la seguridad jurídica de las entidades públicas, ya que genera incertidumbre en la gestión administrativa y contractual.

El Municipio advirtió que las suspensiones se activaron de manera simultánea al día siguiente del pronunciamiento de Aquiles Álvarez contra el Gobierno Nacional. “Desde las 08:12 se activaron bloqueos sobre una serie de procesos contractuales vinculados al Municipio y a sus entidades adscritas”, señala el documento oficial.

Procesos que señala el Municipio de Guayaquil

En el comunicado, el Municipio de Guayaquil enlistó cuatro casos específicos relacionados con procesos contractuales que habrían sido suspendidos:

Diario El Universo

Diario EXTRA

Ecuavisa

Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

El Municipio defendió que todas sus actuaciones están amparadas en la normativa vigente, así como en excepciones legales expresas, el debido proceso, la razonabilidad y la confianza legítima.

“El control es necesario y legítimo, pero debe ejercerse con criterios claros, coherentes y previsibles”, sostiene el comunicado. Además, se advierte que interpretaciones cambiantes, sistemas no actualizados y lecturas descontextualizadas de la norma terminan afectando la gestión pública.

El SERCOP reactivó suspensiones simultáneas sobre procesos del Municipio de Guayaquil, al día siguiente de un pronunciamiento público del Alcalde.



Nuestra postura: pic.twitter.com/dZ8VJLbjbw — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) February 2, 2026

La denuncia del Municipio se da en medio de un clima de tensión política entre la administración municipal y el Ejecutivo.

La pugna entre el Municipio y Gobierno continúa

El 8 de diciembre de 2025, el Municipio de Guayaquil declaró desiertos 14 procesos para la contratación de servicio de transmisión de cuñas y otros materiales informativos en emisoras radiales.

La medida fue adoptada por la entidad "bajo protesta" por las observaciones que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) a 16 procesos de contratación.

César Poveda, coordinador jurídico municipal, calificó el accionar del Sercop como un "bloqueo sistemático" y una “intención política de maniatar al Gobierno Municipal (de Guayaquil)".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!