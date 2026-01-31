Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

Informó que el incidente fue solucionado y precisó que las redes eléctricas están bajo responsabilidad de CNEL EP

El hecho se viralizó en redes sociales este 31 de enero de 2026.

El Municipio de Guayaquil se pronunció oficialmente tras la alarma generada por la salida de humo desde una caja de conexiones eléctricas cerca de la calle Panamá, hecho que fue captado en videos y difundido ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió la noche del viernes 30 de enero, en una de las aceras. Sin embargo, fue este sábado 31 de enero cuando los videos comenzaron a viralizarse en la red social X, mostrando a ciudadanos alejándose del lugar por precaución.

Ante la difusión de las imágenes y los comentarios de usuarios, el Municipio emitió un comunicado la tarde de este sábado 31, en el que precisó que el hecho se registró en la intersección de Roca y Luzárraga.

Municipio de Guayaquil: competencia eléctrica es de CNEL

En su pronunciamiento, la institución que lidera Aquiles Álvarez recalcó que las redes y sistemas eléctricos no están bajo su administración.

“Las redes y sistemas eléctricos son de competencia exclusiva de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), responsable de su operación, mantenimiento y seguridad”, indicó en el comunicado oficial.

No obstante, el Municipio señaló que personal municipal acudió al sitio para verificar la situación y constató que el inconveniente fue atendido y solucionado, sin que se reportaran daños adicionales ni personas afectadas en la zona.

El hecho generó alarma en el centro de Guayaquil. Cortesía

¿Qué dijo CNEL EP?

Desde CNEL EP, personal de comunicación indicó a EXPRESO que no se registró una alerta directa. Sin embargo, confirmó que técnicos acudieron al lugar para realizar una revisión.

En redes sociales, algunos usuarios vincularon el hecho con posibles fallas en el soterramiento de cables, mientras que otros pidieron mayor control en los eventos de fin de semana.

