Humo en caja eléctrica alarmó a comerciantes y peatones en el centro de Guayaquil

Videos difundidos en X mostraron a comerciantes desalojando la zona tras la salida de humo desde una caja subterránea

La salida de humo desde una caja de conexiones eléctricas ubicada en una acera cercana a la calle Panamá generó momentos de alarma entre comerciantes y peatones que transitaban por el sector la noche del viernes 30 de enero, en el centro de Guayaquil.

El hecho fue captado en varios videos que se viralizaron este sábado 31 de enero en la red social X, donde se observa cómo comerciantes desalojan sus locales mientras otras personas se alejan del sitio por temor a un incidente mayor.

El humo salía directamente desde el suelo, lo que incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

El incidente ocurrió en medio de una lluvia, por lo que algunos usuarios en redes sociales atribuyeron el hecho a un posible cortocircuito relacionado con el soterramiento de cables eléctricos en el sector. La situación volvió a colocar a la calle Panamá en el centro de la conversación digital.

Además del susto, varios usuarios aprovecharon el episodio para cuestionar los eventos de fin de semana que se realizan en esta vía, señalando que generan desorden y riesgos.

Atención @BomberosGYE esto está pasando muy seguido, ahora se incendio el cajetín eléctrico por los conciertos en la Calle Panamá, con la lluvia tenemos un electrocutado, se tenían q conectar a su generador pero lo hicieron por un rato. @CNEL_EP @servicioscnelep pic.twitter.com/Jmw7PRXyzY — Cheita (@ecuatorianasss) January 31, 2026

Operativo municipal en la calle Panamá deja un local clausurado



Este sábado 31 se conoció, además, de un operativo municipal en el sector de la calle Panamá. El control se desarrolló entre las 18:00 y las 22:00, en el cruce de Malecón e Imbabura, donde fue clausurado un minimarket que, según el Municipio, no contaba con licencia de funcionamiento.

En la intervención participaron funcionarios de Turismo, Justicia y Vigilancia, Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM). Durante el control también se impidió el ingreso de vendedores no autorizados y de personas que intentaban acceder al área con bebidas alcohólicas.

