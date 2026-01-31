Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

humo calle panama
El hecho generó alarma en el centro de Guayaquil.Cortesía

Humo en caja eléctrica alarmó a comerciantes y peatones en el centro de Guayaquil

Videos difundidos en X mostraron a comerciantes desalojando la zona tras la salida de humo desde una caja subterránea 

La salida de humo desde una caja de conexiones eléctricas ubicada en una acera cercana a la calle Panamá generó momentos de alarma entre comerciantes y peatones que transitaban por el sector la noche del viernes 30 de enero, en el centro de Guayaquil.

El hecho fue captado en varios videos que se viralizaron este sábado 31 de enero en la red social X, donde se observa cómo comerciantes desalojan sus locales mientras otras personas se alejan del sitio por temor a un incidente mayor. 

El humo salía directamente desde el suelo, lo que incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió en medio de una lluvia, por lo que algunos usuarios en redes sociales atribuyeron el hecho a un posible cortocircuito relacionado con el soterramiento de cables eléctricos en el sector. La situación volvió a colocar a la calle Panamá en el centro de la conversación digital.

Además del susto, varios usuarios aprovecharon el episodio para cuestionar los eventos de fin de semana que se realizan en esta vía, señalando que generan desorden y riesgos.

Operativo municipal en la calle Panamá deja un local clausurado

Este sábado 31 se conoció, además, de un operativo municipal en el sector de la calle Panamá. El control se desarrolló entre las 18:00 y las 22:00, en el cruce de Malecón e Imbabura, donde fue clausurado un minimarket que, según el Municipio, no contaba con licencia de funcionamiento.

En la intervención participaron funcionarios de Turismo, Justicia y Vigilancia, Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM). Durante el control también se impidió el ingreso de vendedores no autorizados y de personas que intentaban acceder al área con bebidas alcohólicas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Decomisan en Ecuador 1.038 tacos de dinamita vinculados a disidencia del ELN

  2. Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

  3. Guayaquil: tres restaurantes que combinan comida y espectáculo

  4. Humo en caja eléctrica alarmó a comerciantes y peatones en el centro de Guayaquil

  5. Estos son los cierres del Trolebús y la Ecovía del 1 al 9 de febrero en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Elche vs Barcelona EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga de España

  2. Correa reaccionó a versión de Díaz en caso Caja Chica: ¿Qué dijo?

  3. Masacre en Durán: cinco personas fueron asesinadas en un night club

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 31 de enero de 2026

  5. Chelsea vs West Ham EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de Moisés Caicedo

Te recomendamos