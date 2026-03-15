Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Testimonio incómodo

Moraleja: jefes y estudiantes, antes de ser profesionales deben pasar por la universidad de la vida 

En 1976 se construía la primera gran central hidroeléctrica del Ecuador, Pisayambo, con 75 MW de potencia, ejecutada por contratistas internacionales y fiscalizada por personal de Inecel.

Por disposición superior, un grupo de ingenieros jóvenes y sin experiencia fuimos asignados a supervisar la construcción de la presa de Tierra, la obra más difícil de la ingeniería civil, en condiciones duras: 4.000 metros sobre el nivel del mar, durmiendo en chozas, comiendo en el comedor del contratista, poco instruidos y presionados por jefes incomprensivos.

Vivimos así dos años; la obra se terminó incólume y nosotros aprendimos el oficio.

Un día llegaron tres estudiantes a realizar su pasantía obligatoria desde la Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Central.

El primero mostraba conocimiento teórico, pero su timidez le impidió lucirse y desertó a la semana. El segundo resolvía problemas difíciles (hidráulica subterránea), pero se aburría con los cotidianos y pidió la baja al mes. El tercero tenía conocimientos básicos, pero mucha resiliencia; resolvía los problemas cotidianos con solvencia y fue el único que completó la pasantía.

Moraleja: jefes y estudiantes, antes de ser profesionales deben pasar por la universidad de la vida para entender y respetar la experiencia.

Marco A. Zurita Ríos

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Contra el crimen, estrategias certeras

  2. Gaitán Villavicencio | Operaciones sucias y ruptura del orden

  3. Fausto Ortiz | ¡Que los agarren confesados!

  4. Jaime Izurieta Varea | La banda sonora

  5. Martin Pallares | La salida de Loffredo: un tema de Estado

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  2. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  3. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  4. Toque de queda en Ecuador: esta es la hora exacta de inicio, según las autoridades

  5. Caso Triple A: Tribunal no dio paso a traslado de Álvarez a una cárcel de Quito

Te recomendamos