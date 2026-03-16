Jannik Sinner gana Indian Wells y apunta al título en el Abierto de Miami

El tenista italiano ganó por primera vez Indian Wells y recortó la ventaja con Carlos Alcaraz por el número uno mundial

Jannik Sinner con el trofeo que ganó en Indian Wells.

El italiano Jannik Sinner aseguró tras conquistar el título del Masters 1.000 de Indian Wells, el domingo 15 de marzo, que ya está “muy centrado” en el Abierto de Miami, que comenzará el miércoles 18 de marzo.

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“Estoy ya muy centrado en Miami. Ahora durante un par de días va a ser bueno no pensar demasiado en el tenis, pero cuando tienes este ritmo, tampoco quieres perderlo. Es muy importante”, comentó Sinner después de imponerse en la final al ruso Daniil Medvedev por 7-6(6) y 7-6(4).

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“Miami va a ser muy importante. Es el último torneo en pista dura antes de que comience la temporada sobre tierra batida. Y luego iremos a Europa, en condiciones completamente distintas y nunca sabes qué puede pasar”, añadió el número dos del mundo, que levantó su sexto Masters 1.000.

El italiano manifestó su orgullo por cerrar unas semanas intensas en Indian Wells. “Estoy muy feliz. Jugué semifinales en Australia y luego este era el primer gran torneo. Fue una gran semana. Llegué aquí muy pronto, sabía que era un torneo que nunca había ganado y quería venir y prepararme de la mejor manera”, dijo.

Fue el título número 25 de la carrera de Sinner y la victoria número 100 en Masters 1.000, en los que tiene un balance de 100 triunfos y 29 derrotas.

Se acerca a Alcaraz

Jannik Sinner se ubica en el segundo lugar del ranking de la ATP. JOHN G. MABANGLO / EFE

Gracias a la corona en Indian Wells, el italiano ha reducido en mil puntos la ventaja de Carlos Alcaraz al frente de la clasificación ATP, mientras que el ruso Daniil Medvedev, verdugo del español en semifinales, regresa al top diez.

Alcaraz encabeza la lista con 13.550 puntos, mientras que Sinner acumula 11.400. El serbio Novak Djokovic se mantiene tercero con 5.370 por delante del alemán Alexander Zverev (4.905) y del italiano Lorenzo Musetti (4.365).

El canadiense Felix Auger-Aliassime arrebata la octava posición al estadounidense Ben Shelton, ahora noveno, y Medvedev se sitúa décimo.

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