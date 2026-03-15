Elecciones FEF: Francisco Egas busca reelección como candidato único

El órgano rector del fútbol ecuatoriano escogerá presidente en medio de uno de los procesos más polémicos de los últimos años

Francisco Egas, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, va por su tercer periodo al mando del máximo organismo rector del fútbol nacional.

Tras casi 22 turbulentos días, este martes 17 de marzo está previsto -hasta ahora- realizarse las elecciones a presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con tan solo un candidato calificado, Francisco Egas, quien busca la reelección por tercera vez.

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Esto luego de que la candidatura de Esteban Paz no fuera aceptada porque “reunió 21.8% de firmas de apoyo y respaldo, cuando el mínimo es 25%”. Así lo informó el tribunal electoral de la FEF, el pasado 23 de febrero. Egas alcanzó el 66.7%.

Precisamente ese resultado instaló la polémica en el proceso, ya que Paz puso un reclamo en la comisión de apelaciones de la Ecuafútbol, además de una medida cautelar que suspendió temporalmente las elecciones.

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Sin embargo, la acción de habeas data interpuesta por Paz no tuvo eco y el proceso se realizará con normalidad este martes en Guayaquil. Aunque para los abogados especializados en derecho deportivo Celso Vásconez y Giovanny Cárdenas, “faltarían un par de instancias”.

NO TODO ESTÁ DICHO

“Lo que puede esperarse ahora es el pronunciamiento de la comisión de apelaciones de la FEF, que debe resolver el pedido de Esteban (reclamo internacional)”, mencionó Cárdenas, quien ha seguido cada uno de los movimientos de estas, una de las elecciones a presidente del fútbol local más polémicas.

Para Vásconez, no todo está dicho: “Paz seguro acudirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo); ellos tendrán la última voz respecto a si lo que se ha hecho hasta el momento ha estado bien o mal”, dijo. Y remarcó que “una resolución de esta entidad internacional puede tardar entre unos seis u ocho meses”.

Paz, por su parte, ya declaró que no se dará por vencido. “Aquí nadie se cansa. No permitiremos que una candidatura ilegal pretenda, además, ser la candidatura única. Seguimos firmes en lograr elecciones limpias y una FEF sin amarres”.

LA SEGURIDAD DE EGAS

Luego de dos mandatos consecutivos (fue elegido en 2019 y 2022), Francisco Egas aspira a su tercer periodo (2027-2031), algo que de acuerdo con la actual Ley del Deporte de Ecuador no se podría dar, es precisamente eso lo que aduce Paz para calificar la candidatura de este como “ilegal”.

Sin embargo, para Egas, expresidente de Universidad Católica, la FIFA y la Conmebol avalan su reelección. “Hemos recibido el aval de ambos organismos, que señalan que podemos aspirar a continuar un período más en la FEF. La ley está ahí, no se trata de pasarnos por el forro, ni de desconocer la ley”, manifestó.

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Además, añadió que “este proceso eleccionario está regido por la ley que se encontraba vigente al momento de su inicio”, dijo en referencia a la Ley del Deporte que rigió hasta el 11 de febrero, cuando entraron en vigor los nuevos estatutos, que le impedirían ser candidato por tercera vez.

Esteban Paz era el único contendiente de Egas en las elecciones. Podría recurrir al TAS para alargar el proceso. ARCHIVO / EXPRESO

Otra de las defensas del actual mandatario es que en la Federación, hubo una reforma estatutaria en 2022 que introdujo una limitación de períodos para las reelecciones. “A partir de la entrada en vigencia de ese nuevo estatuto, comienza a regir dicha limitación, ya que el estatuto anterior contemplaba la reelección indefinida”, precisó, por lo que, a decir de Egas, su primer mandato no cuenta y por eso recién iría por la primera reelección.

LOS VOTOS

De acuerdo con el tribunal de elecciones, 87 son los votos que se contarán en los sufragios, los cuales se repartirán de la siguiente manera: de 28 de los clubes que conforman las Series A y B, 27 están habilitados para votar; solo Vargas Torres se encuentra sin derecho a sufragar. Dicho esto, cada equipo tendrá dos votos, para sumar 54.

Por su parte, las 22 asociaciones contarán con un voto cada una; el fútbol amateur tiene seis votos, mientras que el fútbol femenino, de playa, de salón, así como las asociaciones de futbolistas y entrenadores, tendrán con un voto cada uno.

TERCER PRESIDENTE CON MÁS TIEMPO

En caso de darse la reelección de Francisco Egas como presidente de la FEF, esto lo convertiría en el tercer presidente con más tiempo en el cargo, solo por detrás de Luis Chiriboga y Carlos Coello, primero y segundo, respectivamente.

Chiriboga, quien fue el primer mandatario en guiar a la selección nacional a una Copa del Mundo de mayores, la de Corea y Japón 2002, así como llevar a la Tricolor a los octavos de final de Alemania 2006, completó 18 años en el cargo, desde 1998 hasta 2016.

Ya en el caso de Carlos Coello fungió como presidente durante 13 años, desde 1981 hasta 1994. Egas, al momento, lleva siete años en el poder y de ganar las elecciones completaría 12 temporadas.

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