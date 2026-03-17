Cartas de lectores: SOS de los adultos mayores

Mi voz es el grito desesperado de seres indefensos que, por diversas circunstancias, no están en capacidad de hacerlo, ni reclamar sus legítimos derechos. Se trata de los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables (del que formo parte) y que no son tomados en cuenta por los entes gubernamentales o instituciones supuestamente encargadas de velar por su seguridad y salud, y de cubrir sus necesidades más elementales. Se trata de un evidente discrimen pues por mucho tiempo no se han incrementado consciente y seriamente las pensiones jubilares. Se conforman con subir $ 4 o $5, como si fuese una simple limosna. Tampoco se brinda ayuda real y oportuna a quienes no gozan de este justo y merecido ‘beneficio’. Para colmo, la devolución del IVA que por ley nos corresponde no se hace efectiva oportunamente; demoran meses y años en acreditarla y se lo viene haciendo a través de irrisorias cuotas que se convierten en dinero de bolsillo; no cumplen su real objetivo.

Los servicios médicos del IESS son completamente ineficientes y hasta nulo. ¿A quién recurrimos entonces para poder solventar nuestras urgentes necesidades? ¿Nos podrá ayudar el Chapulín colorado?

Pedimos, de la manera más comedida, a quienes corresponda, que tengan un poco de sensibilidad, compasión y empatía; que piensen, además, que tienen padres y abuelos y que, ellos mismo, algún día llegarán a viejos y no les gustaría ser maltratados, discriminados y menos aún olvidados.

Fabiola Carrera Alemán