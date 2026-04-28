La CFN lanza crédito para impulsar la movilidad eléctrica en Ecuador

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Financiamiento verde en marcha: Moviliza-TE ofrece créditos hasta 1,5 millones de dólares para vehículos eléctricos e infraestructura de carga.

Impulso a la electromovilidad: CFN, con respaldo del BID, busca acelerar la transición energética y reducir costos operativos.

Retos estructurales vigentes:Hay barreras como acceso al crédito, falta de electrolineras y desafíos en el sistema eléctrico

La transición hacia la movilidad eléctrica en Ecuador busca pasar del discurso a la acción. En ese contexto, la Corporación Financiera Nacional (CFN) presentó en Guayaquil su nuevo producto financiero Moviliza-TE, una línea de crédito que apunta a destrabar uno de los principales cuellos de botella del sector: el acceso a financiamiento.

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Respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este instrumento está dirigido a personas naturales y jurídicas con proyectos enfocados en la implementación de movilidad eléctrica en sus procesos operativos. La propuesta es concreta: financiar desde la compra y comercialización de vehículos eléctricos hasta el desarrollo de infraestructura de carga, con montos que van desde los 5.000 hasta 1,5 millones de dólares.

¿Dónde se hizo el lanzamiento de Moviliza-TE?

El lanzamiento se realizó durante la Jornada de Electromovilidad: Innovación y Financiamiento 2026, un espacio que reunió a actores públicos, privados y multilaterales para debatir los avances y desafíos del sector. Allí quedó claro que el problema no es solo tecnológico, sino estructural: financiamiento, regulación, infraestructura y coordinación institucional siguen siendo tareas pendientes.

Durante el encuentro, expertos coincidieron en que Ecuador ya cuenta con una hoja de ruta. Desde 2021 existe una estrategia nacional que proyecta la adopción de la electromovilidad hasta 2040, con beneficios estimados en miles de millones de dólares por ahorro en combustibles, reducción de emisiones y generación de empleo. Sin embargo, el desafío ha sido ejecutar esas políticas.

¿Ha crecido la adopción de vehículos eléctricos?

El BID expuso que el transporte representa una parte significativa del consumo energético del país, lo que abre una oportunidad para migrar hacia soluciones más limpias. Aunque la adopción de vehículos eléctricos ha crecido, aún es marginal frente al total del parque automotor, lo que evidencia el potencial de expansión.

Desde el sector privado, representantes de BYD destacaron que la tecnología ya no es una barrera. Con más de una década de experiencia en Ecuador, la empresa ha demostrado que los vehículos eléctricos pueden operar en condiciones locales, incluso en ciudades con geografías exigentes. El verdadero reto, insistieron, está en las condiciones financieras: tasas de interés, garantías y acceso al crédito.

En ese punto, Moviliza-TE busca marcar una diferencia. La CFN plantea un esquema más flexible que facilite la inversión en flotas eléctricas, logística sostenible y redes de carga. La lógica es simple: aunque el costo inicial de un vehículo eléctrico es mayor, su operación resulta más barata en el tiempo, lo que mejora la competitividad de empresas y transportistas.

¿Cuál es el cuestionamiento de la academia?

Pero no todo es optimismo. Desde la academia y otros sectores se advirtió que el país aún enfrenta limitaciones estructurales, como el déficit energético y la falta de infraestructura adecuada para soportar una demanda masiva de carga eléctrica. También se cuestionó la falta de articulación entre actores y la ausencia de políticas claras en algunos frentes regulatorios.

Aun así, el mensaje del evento fue claro: la electromovilidad ya no es una promesa lejana, sino una necesidad inmediata. Con instrumentos como Moviliza-TE, Ecuador intenta dar un paso concreto para cerrar la brecha entre la planificación y la ejecución.

El reto ahora no es diseñar más estrategias, sino ponerlas en marcha.