Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Toyota impulsa su estrategia con tecnología híbrida autorrecargable, que permite reducir consumo y emisiones sin depender de infraestructura de carga eléctrica.

El lanzamiento del nuevo Yaris Cross y de la sexta generación del RAV4 llegan con mejoras en dimensiones, confort y tecnología, adaptadas a las necesidades del mercado latinoamericano. Destacan sistemas avanzados de seguridad, mayor espacio interior y un equipamiento superior.

En un mercado automotor cada vez más competitivo y enfocado en la eficiencia, Toyocosta presentó en Guayaquil dos de sus apuestas más fuertes para 2026: el nuevo Yaris Cross y la sexta generación del Toyota RAV4. Ambos modelos llegan en un momento en el que el segmento SUV lidera el crecimiento en ventas y marca la pauta del consumo en el país.

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El lanzamiento se da tras un sólido desempeño del sector en 2025, cuando se comercializaron más de 124.000 unidades a nivel nacional. Para este año, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 6,5 %, con una fuerte demanda en zonas como Guayas, Samborondón y Manabí, donde los usuarios priorizan vehículos versátiles, seguros y con mejor desempeño.

En ese contexto, el nuevo Toyota Yaris Cross se posiciona como una de las principales apuestas de la marca. Desarrollado específicamente para el mercado latinoamericano por Toyota Motor Corporation, el modelo destaca por su mayor tamaño frente a versiones anteriores, más equipamiento y, sobre todo, su tecnología híbrida autorrecargable, según la empresa.

“El cliente hoy busca precio, pero también ventajas frente a otros productos. Este modelo ofrece eficiencia, más espacio y un alto nivel de equipamiento”, explicó a Diario EXPRESO Fausto Méndez, jefe de Producto de Toyota Ecuador.

El vehículo incorpora un sistema full hybrid que combina un motor a combustión con uno eléctrico, permitiendo reducir el consumo de combustible sin depender de puntos de carga. A esto se suman elementos diferenciadores en su segmento, como techo panorámico, apertura de baúl manos libres, cámara 360 y sistemas avanzados de seguridad, detalló la empresa.

Además, el Yaris Cross crece en dimensiones —altura, largo y ancho— lo que se traduce en mayor comodidad para los ocupantes y una capacidad de carga más amplia, adaptándose a las necesidades de las familias ecuatorianas, destacó Méndez.

Toyocosta presentó la sexta generación del carro RAV4.MIGUEL CANALES

La nueva generación de RAV4

Por su parte, la nueva generación del Toyota RAV4 refuerza el posicionamiento de la marca en un segmento superior. Con más de 30 años de historia, este modelo evoluciona con un diseño renovado, mayor potencia —hasta 236 caballos de fuerza en su versión híbrida— y tecnología enfocada en la conducción segura y el confort.

El RAV4 incorpora tracción integral electrónica, múltiples modos de manejo y un paquete completo de asistencias a la conducción, que lo acercan a estándares de segmentos premium.

Ambos lanzamientos responden a una estrategia global de Toyota conocida como “Multipathway”, que adapta las tecnologías de electrificación según las condiciones de cada región. En América Latina, donde la infraestructura de carga aún es limitada, los vehículos híbridos se consolidan como una solución intermedia eficiente y accesible.

En términos de mercado, Toyota en Ecuador prevé crecer alrededor de un 20 % en ventas durante 2026, impulsado en gran medida por este tipo de modelos. Actualmente, la marca se ubica entre las cinco más vendidas del país y proyecta mantener esa posición con la llegada de nuevos vehículos en los próximos meses, indicó Méndez.

Con el Yaris Cross como puerta de entrada al mundo híbrido y el RAV4 como referente en el segmento SUV, la marca apuesta por consolidar su presencia en un mercado donde la eficiencia energética, la tecnología y la versatilidad ya no son opcionales, sino determinantes en la decisión de compra.