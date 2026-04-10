Pasa Libro: Bibliotecas comunitarias que transforman vidas y apoyan el crecimiento cultural

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Son espacios comunitarios que acercan libros y cultura donde antes no había acceso a personas de todas las edades.

Las bibliotecas comunitarias funcionan en Zaruma, Durán, Guayaquil, Chongón, Olón y Ayampe.

Se organizan círculos de lectura, talleres de literatura, proyecciones de cine y espacios de conversación.

En un país donde muchas comunidades carecen de espacios culturales cercanos, la iniciativa de Nubia Sandoval se ha convertido en un faro de esperanza. Su proyecto Pasa Libro no solo acerca libros a quienes antes no tenían acceso, sino que abre puertas a nuevas formas de pensar, imaginar y compartir. Lo que comenzó como un gesto sencillo se ha transformado en una red de espacios vivos que fortalecen la identidad cultural y el tejido social de la costa ecuatoriana.

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Sembrar cultura desde la comunidad

Hace casi diez años, Nubia Sandoval decidió que los libros no podían seguir siendo un privilegio lejano para muchas comunidades del país. Pasa Libro nació con una idea sencilla pero poderosa: instalar espacios de lectura en sectores donde el acceso era escaso o inexistente. “No se trataba solo de poner estanterías, sino de sembrar espacios culturales”, explica.

"Siempre he creído profundamente en el poder de la lectura para transformar la vida de las personas" Nubia Sandoval

La convicción personal de Nubia es mostrar que la lectura transforma vidas. Los libros permiten viajar, ampliar horizontes y compartir experiencias. En una comunidad, ese poder se multiplica, porque la lectura deja de ser individual y se convierte en un acto colectivo.

Una red que crece en la costa ecuatoriana

Lo que inició como un espacio pequeño, hoy funciona en Zaruma, Durán, Guayaquil, Chongón, Olón y Ayampe. Cada espacio responde a la dinámica propia de su comunidad, lo que garantiza que el proyecto tenga sentido en cada territorio. Muchas veces se instalan en casas comunales o espacios cedidos por vecinos, lo que las convierte en lugares cercanos y familiares, donde las personas entran con naturalidad y sienten que forman parte de algo suyo.

Se organizan círculos de lectura, talleres de literatura, proyecciones de cine y espacios de conversación que permiten reflexionar sobre lo leído o visto.Cortesía Nubia Sandoval

Las actividades que se desarrollan en estas bibliotecas van mucho más allá del préstamo de libros. Se organizan círculos de lectura, talleres de literatura, proyecciones de cine y espacios de conversación que permiten reflexionar sobre lo leído o visto. Además, se trabaja de la mano con docentes locales, brindando herramientas para que los libros se integren mejor en los procesos educativos. De esta manera, las bibliotecas no solo acercan cultura, sino que también fortalecen la educación formal en cada comunidad.

Con el tiempo, estos espacios han terminado convirtiéndose en auténticos centros culturales. Allí los niños descubren la lectura como un juego, los jóvenes exploran nuevas inquietudes y los adultos se reencuentran con los libros. Pasa Libro se convierte en un punto de encuentro intergeneracional, donde la cultura circula y se comparte, consolidando un tejido social más fuerte y resiliente.

Un proyecto abierto y colectivo

La filosofía del proyecto busca que la lectura debe ser accesible para todos. No hay costos ni barreras institucionales. Cualquier persona puede acercarse, leer, llevar un libro a casa o participar en talleres.

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Los propios vecinos se convierten en promotores de lectura, organizan los libros, cuidan el espacio y convocan a más personas. Esa apropiación comunitaria es lo que sostiene el proyecto en el tiempo. “Cuando las personas sienten que el espacio les pertenece, se genera un compromiso colectivo”, señala Nubia. Las personas interesadas en el proyecto pueden buscarlos en Instagram como @pasa_libro.

Retos y apoyos en el camino

Durante gran parte de estos casi diez años, Pasa Libro se ha sostenido principalmente a través de la autogestión. La ausencia de apoyo directo de instituciones públicas ha sido un desafío constante, obligando a Nubia y a las comunidades a encontrar soluciones creativas para mantener vivas las bibliotecas. Este esfuerzo ha demostrado la fuerza de la iniciativa comunitaria, donde la convicción de que la cultura debe ser accesible para todos se convierte en motor de resistencia.

Durante gran parte de estos casi diez años, el proyecto se ha sostenido principalmente a través de la autogestión.Cortesía Nubia Sandoval

A pesar de las dificultades, el proyecto ha contado con aliados estratégicos. La empresa privada Ipso Facto se ha sumado como un respaldo importante, permitiendo fortalecer la red y garantizar que los espacios sigan funcionando. Este apoyo ha sido clave para demostrar que cuando la sociedad civil y el sector privado se involucran, es posible sostener proyectos culturales con impacto real en las comunidades.

Hoy, el reto más grande es expandir la red y dar destino a los aproximadamente 5.000 libros que aún esperan ser ubicados en nuevas bibliotecas. Para lograrlo, Nubia apuesta por construir más alianzas con instituciones públicas y privadas que crean en el poder de la lectura como herramienta de transformación social.

Historias que revelan impacto

El verdadero valor del proyecto se refleja en las experiencias de quienes participan. Niños que descubren por primera vez el placer de leer, jóvenes que se acercan a la literatura o al cine y adultos que encuentran un espacio de diálogo intergeneracional. Todos conectados a través de la literatura.

"Hemos visto cómo los jóvenes encuentran en estos espacios una oportunidad para explorar intereses que antes no conocían" Nubia Sandoval

Las bibliotecas se convierten en lugares de encuentro donde las generaciones conversan sobre libros, películas e ideas. Esa mezcla de voces es lo que convierte a cada biblioteca en un espacio vivo, mucho más grande que un simple lugar con estanterías.

Mirando hacia el futuro

El objetivo es expandir Pasa Libro hacia más regiones del país. Los 5.000 libros disponibles representan una oportunidad para crecer. La visión es que cada nueva biblioteca sea un centro cultural con talleres, círculos de lectura y capacitación docente.

Para Sandoval, el futuro está en seguir sembrando cultura desde la comunidad. “Cuando una comunidad tiene acceso a los libros, también tiene acceso a nuevas formas de pensar, de imaginar y de construir su futuro”, afirma.